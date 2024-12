Concert cuối bùng nổ của Anh trai 'say hi' tại Hà Nội

Concert 4 Anh trai "say hi" tiếp tục là một bữa tiệc giải trí đúng nghĩa. Song, khán giả vẫn còn nhiều điều mong muốn sau khi chương trình kết thúc.

Tối 9/12, chuỗi concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội khép lại với buổi biểu diễn thứ 4 bùng nổ dành cho các khán giả có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình. Diễn ra vào thứ 2 đầu tuần cùng thời tiết khá lạnh nhưng không làm giảm sức hút đến từ các tiết mục và dàn anh trai trong chương trình.

Trong concert 4, Anh trai "say hi" có nhiều thay đổi về các tiết mục, dàn dựng, trang phục và các hoạt động giao lưu. Thời điểm ca khúc Say Hi Never Say Goodbye vang lên cũng là lúc khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho concert cuối của chương trình.

Thêm một bữa tiệc hoành tráng

Đúng 19h08, dòng chữ Anh trai "say hi" hiện lên khuấy động bầu không khí náo nhiệt bởi hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình. Với dàn anh trai, những cảm xúc từ đêm concert 3 còn vẹn nguyên. Trong đó, Rhyder, Tage chia sẻ niềm hạnh phúc khi được trở về biểu diễn trên "sân nhà" trước đông đảo người hâm mộ.

Tuy nhiên, mảnh ghép còn thiếu trong dàn anh trai là Anh Tú "Voi Bản Đôn". Nam ca sĩ vắng mặt tại concert 4 do vướng lịch trình cá nhân. Trước đó, Anh Tú chia sẻ trên trang cá nhân: "Còn một đêm nữa, khán giả cháy hết mình cùng đại gia đình Tú nha, anh em sẽ thay phần Tú. Yêu tất cả".

Trong concert 4, dàn anh trai trình diễn gần 30 ca khúc, đều là những bài hát xuất hiện trong chương trình, có trong các concert trước. Khởi đầu là Khát vọng người Việt, ca khúc chủ đề bản remix The Stars, các anh trai dẫn dắt khán giả qua nhiều khung bậc cảm xúc từ Kim phút kim giờ, Hit Drama, Ngạo nghễ tới Sao hạng A. Theo đó, dàn anh trai chỉ dành chút thời gian trò chuyện giữa các tiết mục, tận dụng việc chơi chữ để giới thiệu các ca khúc sau.

Concert 4 Anh trai "say hi" mang đến bữa tiệc hấp dẫn dành cho khán giả. Ảnh: NSX.

Dẫu vậy, ê-kíp ít nhiều có sự điều chỉnh tại concert 4. Đầu tiên là sự thay đổi về set nhạc, một số ca khúc chưa từng xuất hiện ở concert 3 được đan xen, tạo điểm mới như Ngân nga, Sau đêm nay hay Đầu đội sừng. Bởi vậy, việc dàn dựng sân khấu, trang phục, vũ đạo cũng thay đổi theo.

Đơn cử, khán giả hò reo, thích thú với phần trang phục của HIEUTHUHAI, Atus, Jsol và Erik khi trình diễn ca khúc Ngáo ngơ. Tới I'm Thinking About You, dàn anh trai sắm vai ông già Noel mang theo túi quà cho khán giả.

Ngoài ra, concert 4 còn là cuộc đua giữa team Ngạo nghễ và Sao hạng A trong trò chơi "cú nhảy thần tốc", di chuyển trên thảm gai mang đến những tràng cười Giải trí. Khép lại đêm diễn với Say Hi Never Say Goodbye, nhiều khán giả còn nán lại, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc trước dàn anh trai.

Khán giả nói gì về concert cuối?

Với kinh nghiệm có được từ 3 đêm concert trước đó, Anh trai "say hi" đã mang đến một bữa tiệc giải trí hoành tráng cho người hâm mộ. Các tiết mục đều cho thấy sự đầu tư, sáng tạo về âm nhạc, vũ đạo, ý tưởng và dàn dựng sân khấu. Song, khó để cải thiện mọi vấn đề khi khoảng cách giữa concert 3 và 4 chỉ là một ngày.

Một vài thời điểm trong phần giao lưu lẫn trình diễn xuất hiện trục trặc về đường truyền âm thanh, cụ thể là micro của các nghệ sĩ. Về việc sử dụng playback, một số đoạn rap do các anh trai thể hiện có sự chênh lệch khiến người xem khó theo dõi. Điểm chung trong concert 3 và 4 vẫn là nhịp độ chương trình nhanh, các tiết mục nối tiếp nhau, thiếu đi quãng nghỉ.

Khán giả còn nhiều mong mỏi khi concert kết thúc. Ảnh: NSX.

Tuy khác biệt về nghệ sĩ mà mình yêu thích, song đa số khán giả bày sự tỏ hài lòng với những gì diễn ra trong chương trình. Quỳnh Nga (22 tuổi) chia sẻ với Tri thức - Znews: "Trên mạng mọi người bàn luận nhiều về các vấn đề nhưng trải nghiệm của mình tại concert rất vui và thoải mái. Mình từng đi nhiều concert nhưng chưa từng có trải nghiệm như thế này".

Trong khi, khán giả Thu Hương (21 tuổi) cho biết tại concert 4, các nghệ sĩ giao lưu không nhiều, đó là điều cô tiếc nuối. Còn Trung Đức (22 tuổi) hài lòng với phần trình diễn từ dàn anh trai nhưng còn một vài điểm chưa hài lòng: "Khu vực VieVip của mình có góc nhìn bị hạn chế. Các concert sau này, ban tổ chức cần cải thiện về chất lượng, sự khác biệt giữa các hạng vé. Như vậy sẽ hợp lý hơn".