Trải nghiệm công nghệ cấy ghép Implant tiêu chuẩn Châu u ngay tại Việt Nam khi đến Nha khoa Quốc tế DAISY

Thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào dịch vụ cấy ghép Implant, Nha khoa Quốc tế DAISY đã thành công mang đến cho hàng ngàn khách hàng trên cả nước hàm răng chắc khỏe cùng nụ cười tỏa sáng.

Cấy ghép Implant với công nghệ hiện đại chuẩn Châu Âu

Cấy ghép Implant là kỹ thuật nha khoa phức tạp, cần phải được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề cao, tại nha khoa uy tín với quy trình tiêu chuẩn. Vì vậy, bên cạnh chú trọng thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực cao, Nha khoa Quốc tế DAISY đã tiên phong ứng dụng công nghệ tân tiến vào quá trình trồng răng.

Theo đó, trước khi cấy ghép Implant, các bác sĩ tại DAISY DENTAL sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát, đồng thời chụp X - quang bằng hệ thống chẩn đoán hình ảnh CT KaVo OP 3D Pro để đánh giá chính xác tình trạng răng, đo mật độ xương hàm. Nhờ đó, lên phác đồ điều trị nhanh chóng, hiệu quả.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh CT KaVo OP 3D Pro được ứng dụng tại DAISY DENTAL

Bên cạnh công nghệ chụp X - quang hiện đại, công nghệ quét dấu răng iTero Element 5D cũng là một trong những “trợ thủ đắc lực” hỗ trợ bác sĩ tại DAISY DENTAL trong quá trình trồng răng. Thông qua hình ảnh giả lập 3D, bác sĩ có thể quan sát toàn bộ hệ thống dây thần kinh, cấu trúc xương hàm,... và lựa chọn vị trí đặt trụ Implant phù hợp. Đồng thời, kết hợp với công nghệ trồng răng Implant Thụy Sĩ sẽ giúp quá trình trồng răng diễn ra nhẹ nhàng, không đau, lành thương nhanh.

Ngoài ra, ca cấy ghép Implant cần được thực hiện trong phòng điều trị vô trùng, khép kín. Tất cả dụng cụ nha khoa chuẩn bị từ trước đều phải trải qua quy trình khử khuẩn. Bằng cách ứng dụng hệ thống vô trùng chuẩn B Châu Âu Mocom Classic, chu trình vô trùng tại phòng khám diễn ra nhanh chóng, an toàn hơn bao giờ hết mang đến sự an tâm, an toàn cho khách hàng.

Hiểu được rằng, việc lựa chọn dòng trụ Implant chất lượng, chính hãng cũng là một trong những yếu tố quyết định đến tỷ lệ thành công của một ca trồng răng. Do đó, DAISY DENTAL đã ký kết hợp tác chiến lược và chuyển giao hệ thống Implant hiện đại cùng các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu nha khoa nổi tiếng như: Công ty Seadent, Tập đoàn Global D,...

Theo bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Ngô Minh Nhưỡng: “Thời gian lành thương sau khi trồng răng Implant kéo dài từ 4 - 6 tháng tùy theo vị trí cắm, mật độ xương, trụ Implant,... Do đó, để gia tăng mức độ lành thương khách hàng nên chọn trụ Implant có thiết kế phù hợp, khả năng lành thương tốt. ”

DAISY DENTAL ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Global D

Với sự đầu tư về công nghệ hiện đại đã giúp Nha khoa Quốc tế DAISY đáp ứng được những tiêu chí khắt khe, mang đến dịch vụ trồng răng Implant an toàn, hiệu quả cho khách hàng.

Nha khoa Quốc tế DAISY - Địa chỉ nha khoa uy tín, chất lượng

Mang sứ mệnh "Kiến tạo nụ cười Việt", Nha khoa Quốc tế DAISY luôn không ngừng nỗ lực và ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nha khoa uy tín. Phòng khám quy tụ hơn 100 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt cùng hàng loạt máy móc hiện đại. Đặc biệt, DAISY DENTAL còn xây dựng mô hình phòng khám 1 bác sĩ - 1 khách hàng - 1 ghế nha đảm bảo sự riêng tư, hạn chế lây nhiễm chéo. Hơn nữa, tất cả khách hàng ghé đến phòng khám đều được tiếp đón ân cần, chu đáo.

Mặc dù hội tụ những ưu điểm vượt trội hơn so với các phòng khám khác nhưng chi phí trồng răng Implant tại DAISY DENTAL lại rất phải chăng. Bên cạnh đó, nhằm giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận dịch vụ nha khoa chất lượng cao, phòng khám còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Quá trình trồng răng Implant tại DAISY DENTAL được thực hiện theo chuẩn Y khoa

Nha khoa Quốc tế DAISY - Địa chỉ cấy ghép răng Implant uy tín luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ cũng như trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, Nha khoa DAISY cũng cam kết minh bạch trong quá trình điều trị giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn trồng răng Implant tại đây. Liên hệ đến số hotline 1900 9009 để được tư vấn chi tiết hơn bạn nhé!