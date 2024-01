Công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô

Sáng 17/1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; đại diện một số Bộ, ngành; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Hà Nội, dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội 30 quận, huyện, thị xã.

Đoàn kết - Sáng tạo - Hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2023, bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành Trung ương; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; toàn Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt, toàn diện các mặt công tác với đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp và đạt được nhiều kết quả nổi bật; hoàn thành, hoàn thành vượt các chỉ tiêu trọng yếu trên lĩnh vực An sinh xã hội.

Theo đó, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, BHTN, BHYT: Hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia BHXH của cả nước đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi với 18,26 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ). Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia, là chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT được triển khai với nhiều giải pháp; đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, tối ưu hóa các quỹ; góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của NLĐ và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt KCB BHYT với 55 triệu người KCB, tăng trên 23,4 triệu lượt KCB so với năm 2022; số chi KCB BHYT khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng; giải quyết cho hơn 13 triệu người hưởng các chế độ BHXH.

Đặc biệt đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ tạo đột phá trong quản lý, được người dân, xã hội đánh giá cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ số; các thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Hà Nội hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội về BHXH, BHYT

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Hà Nội về “Công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội”, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, xác định BHXH, BHYT là hai chính sách lớn, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai quyết liệt đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về BHXH, BHYT đã đề ra, đặc biệt là công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô và đất nước.

Cụ thể, Thành phố đã xây dựng Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi thủ đô, trong đó có 4 chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT; Thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng như nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi; người khuyết tật nhẹ; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 - 2025; Nghị quyết “Quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Riêng trong năm 2023, Thành phố đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT; UBND Thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thường xuyên theo từng nhóm đối tượng được đổi mới góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Kết quả năm 2023:

Thứ nhất, hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội về BHXH, BHYT mà Nghị quyết HĐND Thành phố đã đề ra;

Thứ hai, hoàn thành vượt các mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 3,78% so với năm 2022, đạt 100,18% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao chiếm 43,9% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 0,9% chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao; Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 41,76% so với năm 2022; chiếm 2,3% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 0,3% chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao. Số người tham gia BHYT tăng 3,24% so với năm 2022; đạt 100,63% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94% dân số, vượt 0,5% chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao.

Thứ ba, hoàn thành sớm và vượt Kế hoạch Thu được BHXH Việt Nam giao, tăng 7.240 tỷ đồng, tương đương tăng 13,36% so với năm 2022; giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH phải tính lãi xuống 2,3%.

Thứ tư, đảm bảo quyền lợi gần 12,6 triệu lượt KCB BHYT với số chi trên 22.568 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho Hà Nội triển khai thí điểm thành công hồ sơ sức khoẻ điện tử theo Đề án 06 của Chính phủ

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu BHXH, BHYT đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ xem xét sớm ban hành Nghị định hướng dẫn xử lý và theo dõi số nợ của các đơn vị ngừng dừng giao dịch, giải thể phá sản, mất tích, người sử dụng lao động bỏ trốn.

Đối với Bộ Y tế, đồng chí kiến nghị đánh giá tác động của chính sách thông tuyến huyện và KCB trái tuyến tuyến tỉnh, tuyến Trung ương để từ đó đề xuất sửa đổi Luật BHYT; Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam sớm nghiên cứu thay thế phương thức thanh toán theo phí dịch vụ bằng thanh toán theo chẩn đoán bệnh.

Đối với BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà kiến nghị xem xét sớm thanh toán bổ sung số vượt tổng mức năm 2019, 2020, 2022 cho Thành phố đồng thời bổ sung dự toán chi KCB BHYT năm 2023 cho Hà Nội, các năm tiếp theo đề nghị khi phân bổ dự toán tách rõ chi cho KCB người ngoại tỉnh; Phối hợp Bộ Y tế hướng dẫn giám định thanh toán các hồ sơ bệnh án điện tử. KCB từ xa; Hỗ trợ cho Hà Nội triển khai thí điểm thành công hồ sơ sức khỏe điện tử trong Quý I/2024 theo Đề án 06 của Chính phủ.

