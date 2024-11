Cuối tháng 10 âm 1 con giáp mừng vì sắp đi qua khó khăn, 2 con giáp phải tranh thủ vận may để làm giàu

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là con giáp bề ngoài thường rất kiệm lời, không thích nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, họ là mẫu người có năng lực, tự tin và cũng rất khiêm tốn. Trong công việc, tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ, thích hành động, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Còn trong cuộc sống, họ là những cá nhân rất trung thực và đáng tin cậy.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu may mắn có nhiều cát tinh vây quanh hỗ trợ, ví dụ như Thiên Đức và Phúc Đức. Đây đều là những sao chủ về những may mắn và phước lành nên con giáp này sẽ có một cuộc sống dư dả, viên mãn và vô cùng thịnh vượng.

Con giáp này còn có cát tinh Ngọc Quý, Ngọc Đường hỗ trợ, nên chuyện công danh sự nghiệp đa phần đều xuôi chèo mát mái. Đặc biệt, nhờ có sự xuất hiện của cát tinh Bát Tọa, trong năm Giáp Thìn 2024, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Có quý nhân hỗ trợ, họ ngày càng nâng cao danh tiếng và trở nên giàu có.

Song nói như vậy không có nghĩa là tuổi Sửu không có những giai đoạn lao đao, ví dụ như tháng 10 âm hiện tại. Với sự xuất hiện của hung tinh Quyển Thiệt, tuổi Sửu dễ bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ hoặc có thể phải đối mặt với các tranh chấp pháp lý. Điều này đòi hỏi họ phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh mất tiền, mệt người.

Tháng 10 âm, tuổi Sửu còn có thể gặp những thách thức về sức khỏe. Nếu không cẩn thận, nó có thể ảnh hưởng ít nhiều đến năng suất công việc của họ.

Thời điểm cuối tháng 10 âm đang cận kề, tuổi Sửu sắp thoát vận đen của năm Giáp Thìn và bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong năm của họ - tháng 11 âm. Tử vi học có nói, đây là lúc lục hợp soi chiếu, mang lại vận may lớn cho người tuổi Sửu. Chỉ cần nỗ lực và chăm chỉ, con giáp này sẽ thu hoạch được không ít. Tuy nhiên, với bản tính khiêm tốn, không thích phô trương của mình, sẽ không nhiều người thấy được sự giàu có của họ.

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý được đánh giá cao bởi sự thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt bậc nhất trong số 12 con giáp. Dù bị cuộc sống đưa đẩy thế nào, họ cũng sẽ biết cách ứng biến thích hợp và làm chủ vận mệnh của mình. Không chỉ sở hữu sự nhanh trí, ở con giáp này còn có sự thận trọng và khôn khéo rất đặc trưng. Chính vì thế, đến tuổi trung niên, đa số người tuổi Tý đều có cuộc sống đủ đầy, thậm chí là vô cùng giàu có.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tý nằm trong số những con giáp sung túc bậc nhất khi được Thần tài độ trì, quý nhân trợ giúp, tiền bạc dư dả khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chống lưng, người tuổi Tý sẽ có cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ, dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ thu được những thành quả nhất định. Có thể nói, năm nay cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của họ đều sẽ thăng hoa với những dấu ấn nổi bật.

Ngoài thế cục Tam Hợp, con giáp này còn có được hỗ trợ của nhiều cát tinh như Kim Quỹ, Lục Tốn, Thiên Tướng, đều là những sao tốt chủ về của cải, quyền lực, may mắn, tài lộc. Cộng thêm trí thông minh sắc sảo và khả năng ứng biến linh hoạt, quản lý tài chính xuất sắc, tuổi Tý sẽ là một trong những con giáp có cuộc sống đủ đầy bậc nhất năm Giáp Thìn.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Tý là một trong những con giáp được quý nhân trợ giúp, từ chuyện công việc đến tình cảm, gia đạo đều hanh thông, viên mãn. Nhờ những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, tuổi Tý tha hồ tận hưởng một cuộc sống đủ đầy, dư dả, nếu không muốn nói là thịnh vượng, giàu có.

Chính vì thế, khi tháng 10 âm đang dần khép lại cũng là lúc con giáp này phải tranh thủ làm giàu. Đặc biệt, tháng 11 âm lại là thời điểm tương đối thách thức với tuổi Tý, đòi hỏi con giáp này phải vận dụng bản lĩnh của mình thì mới có thể vượt qua được mọi chông gai.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng thuộc nhóm con giáp có trí tuệ tinh tường, tư duy sắc sảo với khả năng quản lý tài chính đáng nể. Chính những ưu điểm này sẽ giúp đem lại sự giàu có bền vững cho họ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu nằm trong những con giáp có vận đỏ rực rỡ và giàu có bậc nhất. Được cát tinh Ngọc Đường, Nguyệt Đức độ trì, nên trong năm Giáp Thìn 2024, họ sẽ được quý nhân hỗ trợ trong nhiều giai đoạn, nhất là dịp cuối năm.

Với sự có mặt của sao Đường Phù, tuổi Dậu còn được dẫn đường chỉ lối, không chỉ nắm giữ nhiều tiền bạc mà còn nâng cao danh tiếng, quyền lực. Có thể nói, với nỗ lực của mình, tuổi Dậu sẽ vừa có tiền, vừa có quyền, được người khác coi trọng, nể phục.

Tuổi Dậu còn có 2 cát tinh quan trọng hộ mệnh cho họ là Tuế Hợp và Địa Giải, những ngôi sao có tác dụng giải nạn, bệnh tật, tai ách. Nửa đầu năm, tuổi Dậu dù có gặp những thử thách thì về cuối năm, cụ thể là từ tháng 9 âm trở đi, mọi khó khăn sẽ lùi lại đằng sau họ.

Tháng 10 âm, cũng như tuổi Tý, tuổi Dậu cũng được quý nhân hỗ trợ về mọi mặt nên cuộc sống sẽ vạn phần thuận lợi. Với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực thì sự giàu sang sẽ nằm trong tầm tay. Cuối tháng 10 âm, tuổi Dậu cần phải tranh thủ những ngày "tiền đếm mỏi tay" này để tích cóp tiền của. Tháng 11 âm tuy không phải giai đoạn quá khó khăn với họ, nhưng tuổi Dậu cũng khó tìm được những cơ hội làm ăn tốt như ở tháng 10 âm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Gia Linh

Link bài gốc Lấy link! https://phunuso.baophunuthudo.vn/cuoi-thang-10-am-1-con-giap-mung-vi-sap-di-qua-kho-khan-2-con-giap-phai-tranh-thu-van-may-de-lam-giau-193241117161527556.htm Theo PNS Copy link

#urlSourceCafebiz{ display: block!important; } .link-source-wrapper { width: auto; display: block; box-sizing: border-box; float: right; position: relative; padding-top: 15px; text-align: left; margin-bottom: 10px; } .link-source-wrapper .link-source-name { font: normal 12px/14px Arial; } .link-source-name { color: #888; box-sizing: border-box; background: #F2F2F2; border-radius: 100px; padding: 9px 11px; display: block; } .link-source-wrapper .link-source-name * { font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; } .link-source-name span { color: #444; font-weight: bold; font-size: 12px; } .link-source-name span.btn-copy-link-source { margin-left: 10px; opacity: .5; } span.btn-copy-link-source { float: right; cursor: pointer; } span.btn-copy-link-source svg { position: relative; top: 1px; } .link-source-wrapper .link-source-name span.btn-copy-link-source i { color: #444; } .link-source-wrapper span.btn-copy-link-source i { font: normal 10px/11px Arial; color: #fff; } .link-source-wrapper.active .link-source-detail { display: block; } .link-source-wrapper .link-source-detail, .link-source-wrapper .link-source-detail * { font-family: arial; line-height: normal; } .link-source-detail { bottom: 50px; } .link-source-detail { display: none; background: rgba(0,0,0,0.9); border-radius: 6px; width: 300px; max-width: 300px; position: absolute; right: 0; bottom: 45px; padding: 10px 12px; z-index: 9999; } span.link-source-detail-title { color: rgba(255,255,255,0.8); font: normal 10px/11px Arial; } .btn-copy-link-source.btncopy { border: 1px solid #fff; border-radius: 4px; padding: 1px 5px; line-height: 12px; pointer-events: none; opacity: .5; margin-bottom: 5px; } .link-source-full { padding: 5px; border: 1px solid #fff; border-radius: 4px; } .link-source-full { font: normal 12px/14px Arial; color: #fff; display: block; margin-top: 5px; word-break: break-word; } .link-source-detail .arrow-down { width: 0; height: 0; border-left: 10px solid transparent; border-right: 10px solid transparent; border-top: 10px solid rgba(0,0,0,0.9); position: absolute; bottom: -10px; right: 16px; } .link-source-detail.copy .btn-copy-link-source.btncopy { pointer-events: unset; opacity: 1; } .link-source-full.active { background: #aaa; }