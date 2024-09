Cường Đô La lộ diện gây chú ý, Đàm Thu Trang ra sao sau 2 tháng "ở ẩn" trên MXH?

Mới đây, trên mạng Xã hội chia sẻ hình ảnh mới của Cường Đô La. Nam doanh nhân diện bộ suit màu xanh, đang đứng trên sân khấu và cầm micro tập trung trò chuyện. Hình ảnh mới của Cường Đô La nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Đây là một trong những lần hiếm hoi lộ diện của "đại gia phố núi" sau khi có động thái lạ trên trang cá nhân.

Về phía Đàm Thu Trang, sau hành động ẩn loạt bài đăng và hình ảnh trên trang cá nhân thì trong gần 2 tháng qua bà xã Cường Đô La vẫn chưa lộ diện trở lại. Trên mạng xã hội, cựu người mẫu cũng im hơi lặng tiếng, chưa có động thái nào.

Vào giữa tháng 7 vừa qua, cư dân mạng không khỏi tò mò động thái lạ trên mạng xã hội của Đàm Thu Trang và Cường Đô La. Theo đó, netizen phát hiện Cường Đô La đã ẩn các bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân, chỉ giữ bài đăng cập nhật ảnh bìa của gia đình vào ngày 13/6. Tuy nhiên bài viết này cũng đã được nam doanh nhân tắt tính năng bình luận.

Đàm Thu Trang cũng có động thái gây chú ý khi ẩn loạt bài đăng gần đây. Trang cá nhân của cựu người mẫu hiện chỉ còn một vài bài đăng cách đây vài năm trước.

Vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm của nhiều netizen. Cũng chính vì sự quan tâm đó mà mọi nhất cử nhất động của cặp vợ chồng nổi tiếng này luôn gây chú ý.

Đàm Thu Trang từng được nhiều người biết đến khi đạt các thành tích như: Thí sinh được yêu thích nhất Miss Teen 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012... Cô làm đám cưới với Cường Đô La vào tháng 7/2019. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của Showbiz Việt tham dự.

Sau khi về làm dâu nhà đại gia, Đàm Thu Trang từ bỏ mọi hoạt động showbiz để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Trong 5 năm qua, Đàm Thu Trang đã chuyển sang công việc kinh doanh nhà hàng và Thời trang, không còn hoạt động showbiz. Cô dành hầu hết thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ. Dựa theo những gì chia sẻ trên mạng xã hội, cuộc sống hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang rất viên mãn, hạnh phúc.

Cả hai sinh con đầu lòng là ái nữ Suchin vào năm 2020. Cho đến năm 2023, gia đình Cường Đô La có thêm thành viên mới là Sutin. Bên cạnh đó, Cường Đô La và Đàm Thu Trang luôn chăm sóc Subeo kỹ lưỡng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Liên Hoa

