Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu USD trong vụ Việt Á

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã nhận 2,25 triệu USD trong vụ Việt Á.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị VKS truy tố hàng loạt bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Các bị can bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong đó, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Long đã nhận 2,25 triệu USD trong vụ Việt Á.

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế.

Cơ quan điều tra xác định cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Long có vai trò thực hiện, giám sát công tác phòng chống dịch nhưng lại có hành vi sai phạm liên quan đến vụ án Công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ đồng để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Bị đề nghị truy tố cùng về tội danh này còn có ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng. Các bị can khác gồm nhiều vụ trưởng, vụ phó cấp bộ; cán bộ UBND hoặc Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của 24 tỉnh, thành phố.

Trong vụ án, có hai người bị truy tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" là Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings. Hai người này bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành để tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit test COVID-19 để trục lợi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Công ty CP Công nghệ Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, chặn giao dịch, sổ tiết kiệm tạm giữ tổng cộng khoảng 1.700 tỷ đồng trong vụ án này.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng thuộc Bộ Quốc phòng đã khởi tố một số sĩ quan quân đội để giải quyết theo thẩm quyền.

Minh Tuệ