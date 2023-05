Dàn phản diện ấn tượng trong 'Fast & Furious'

Johnny Tran (Rick Yune) gây dựng danh tiếng là một tay đua đường phố chuyên nghiệp. Chính tài năng của Johnny đã tạo sự phấn khích cho người xem với loạt phân cảnh đua xe trong The Fast and the Furious (2001). Dẫu vậy, tên tội phạm này máu lạnh, hắn không ngại xuống tay với những kẻ khiêu khích mình. Xuất thân từ đường phố khiến Johnny trở nên gai góc, điều này mang đến không ít khó khăn cho bộ đôi Brian O'Connor và Dominic Toretto.