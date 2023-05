The Rock xuất hiện trong 'Fast X'

The Rock thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong đoạn post-credit của bom tấn "Fast X". Nam diễn viên khiến khán giả phấn khích khi tái xuất với loạt phim ăn khách hàng đầu Hollywood.

The Rock khéo léo xuất hiện trong siêu phẩm "Fast X". Ảnh: Universal Pictures.

Theo People, Dwayne "The Rock" Johnson sẽ đóng vai diễn khách mời Luke Hobbs trong bộ phim Fast X sắp được ra mắt. Thông tin khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi nam diễn viên từng tuyên bố sẽ không tái xuất trong thương hiệu ăn khách hàng đầu Hollywood.

Nguồn tin độc quyền từ The Wrap tiết lộ tài tử sinh năm 1972 bất ngờ xuất hiện trong đoạn post-credit của Fast X. Hiện, cả The Rock và hãng phim Universal Pictures chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin.

Năm 2011, The Rock tham gia loạt phim trong bom tấn Fast Five. Nối tiếp đó, nam diễn viên liên tục góp mặt trong 3 phần phim thuộc thương hiệu Fast & Furious. Mối quan hệ giữa tài tử và Vin Diesel đổ vỡ sau bộ phim Fast & Furious 8 (2017). Theo đó, The Rock chia tay loạt phim sau khi tham gia phần ngoại truyện Hobbs & Shaw (2019) cùng Jason Statham.

Xích mích với Vin Diesel khiến The Rock không muốn tiếp tục gắn bó loạt phim Fast & Furious. Ảnh: Universal Pictures.

Tháng 11/2021, Vin Diesel đăng tải một bài viết gửi tới The Rock bày tỏ mong muốn anh trở lại loạt phim trong bom tấn Fast X. Trả lời phỏng vấn với CNN, cựu đô vật cho biết bản thân cảm thấy ngạc nhiên khi thấy đọc nội dung và gọi đó là một ví dụ về sự thao túng.

“Tôi đã nói chuyện với Vin Diesel rằng tôi sẽ không trở lại loạt phim. Tôi rất chắc chắn khi nói điều đó và luôn ủng hộ dàn diễn viên chúc thương hiệu Fast & Furious tiếp tục thành công", The Rock chia sẻ.

Anh nói thêm: "Bài đăng đó là một ví dụ về sự thao túng của Vin Diesel. Tôi không thích việc anh ấy nhắc đến những đứa con của mình trong bài đăng, cũng như sự ra đi của Paul Walker. Đừng lôi họ chuyện này. Tôi và Diesel đã nói chuyện nhiều tháng trước về điều này và ai cũng hiểu rõ vấn đề".

Theo The Wrap, trải dài hơn 2 thập kỷ, Fast & Furious trở thành loạt phim có doanh thu cao thứ 8 trong lịch sử Hollywood khi thu về con số ấn tượng lên tới 6,7 tỷ USD.