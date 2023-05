‘Nữ hoàng phim ngoại tình’ gây chú ý ở tuổi 56

Ba năm sau thành công vang dội của "bom tấn truyền hình" Thế giới hôn nhân, Kim Hee Ae tiếp tục chứng tỏ phong độ diễn xuất khi trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm đề tài chính trường Queen Maker. Kim Hee Ae đảm nhận vai nữ chính Hwang Do Hee - một phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, đi lên từ hai bàn tay trắng. Công việc của Do Hee là đứng ra xử lý những khủng hoảng truyền thông do các thành viên gia tộc Eunsung gây ra. Ngay từ khi xuất hiện, tạo hình nữ cường của minh tinh 6X đã nhận được nhiều sự chú ý.