Dành cả kì nghỉ hè đưa con trai đi chơi và những phút giây mệt mỏi làm mẹ đơn thân của Hoà Minzy

Dù cuộc sống của một người mẹ đơn thân không dễ dàng gì nhưng Hoà Minzy vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng dành những điều tốt nhất cho con trai.

Đầu năm 2022, sau nhiều đồn đoán, Hòa Minzy khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối khi chính thức thông báo chia tay bạn trai thiếu gia sau 5 năm bên nhau. Cả hai có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Nữ ca sĩ cho biết quyết định được đưa ra bởi sự khác biệt về định hướng sống của cả hai. Và sau một thời gian dài không tìm được tiếng nói chung, nên cặp đôi đành phải cho nhau lối đi riêng.

Hậu ly hôn, Hoà Minzy chăm sóc bé Bo tại Việt Nam còn chồng cũ thì làm việc và sinh sống ở Úc. Tuy nhiên cả hai đều khẳng định vẫn sẽ dành hết tình yêu thương cho cậu con trai chung.

"Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo. Hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm", Hoà Minzy tâm sự khoảng thời gian đầu ly hôn.

Sau khi trở thành mẹ đơn thân, Hòa Minzy chạy show, xuất hiện trên các chương trình gameshow với tần suất khá dày. Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh online như công việc tay trái để kiếm thêm thu nhập. Người hâm mộ đã khá quen với việc Hòa Minzy livestream buổi tối để bán hàng mỹ phẩm. Lượng xem livestream của nữ ca sĩ ngày càng tăng vì cô nói chuyện duyên dáng, hài hước, vừa hát vừa bán hàng, giỏi pha trò, có những màn đánh giá sản phẩm rất chân thật và thú vị.

Dù đã dành tối đa thời gian dành cho con nhưng công việc của một ca sĩ bận bịu, hay phải đi diễn, lại kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác nên không tránh khỏi việc có những thời điểm Hoà Minzy không thể chu toàn cho bé Bo.

Có lần xót xa con trai không được mẹ quan tâm vì quá bận rộn, Hòa Minzy viết: "Giờ mẹ đi làm về cũng là lúc con đang ngủ say, mẹ bế em về phòng, em hé mở mắt thấy rồi mếu máo như trách mẹ sao đi lâu thế. Những lúc mẹ bảo đưa mẹ ra sân bay là dỗi, rồi mẹ vừa nói tạm biệt thì lại òa lên khóc 'con nhớ mẹ'. Mẹ xin lỗi con trai, mẹ đang rất cố gắng để có thể song song vừa được bên con nhiều nhất và vừa hoàn thành tốt công việc mà mẹ đang may mắn có".

Thi thoảng phải đi diễn xa, Hòa Minzy thường đem con theo để tranh thủ đưa con đi du lịch. "Lúc nào cũng là hình ảnh này, mẹ Hòa cõng Bo đi khắp mọi nơi, vừa đi diễn về mệt tóc nối chưa tháo, make up chưa tẩy, nhưng chỉ lo đưa con đi chơi cho kịp không chợ đêm đóng cửa", nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Mới đây, cô còn tâm sự về việc sẽ gác lại hết công việc để tặng cho con trai một kì nghỉ hè đúng nghĩa. Trong kì nghỉ hè đó, Hoà Minzy sẽ đưa con về quê, đi du lịch khắp mọi nơi để khám phá những điều bé thích.

"Tám chuyện xíu ạ. Mẹ Hoà được cô giáo báo lớp của Bo cuối tháng 5 nghỉ hè rồi qua giữa tháng 6 nhập học lại. Cậu bé mới 3,5 tuổi mà sao được nghỉ có hai tuần hè vậy nhỉ, hồi xưa mẹ được nghỉ nhiều lắm ấy Bo ạ, sướng cực. Mà độ tuổi này chắc gọi là giữ trẻ chứ chưa được gọi là đi học lắm, nên mẹ sẽ quyết định làm việc chăm chỉ tới khi Bo nghỉ hè. Bo nghỉ là mẹ nghỉ, đưa Bo đi chơi khắp nơi du lịch xả hè mấy tháng như hồi nhỏ của mẹ nhá. Mình đi về ngoại ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi Bo thích luôn! Mai sau yên tâm mẹ không bắt con học ngày học đêm, học đủ bài ở lớp với ngoan ngoãn là được", Hoà Minzy viết.

Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ còn tâm sự thêm: "May mà mẹ Hoà có đủ khả năng và tự do trong việc sắp xếp công việc nên mới có thời gian bên cạnh con nhiều được, chứ em thấy độ tuổi giữ trẻ tới tầm của Bo thì còn nhỏ quá, các bố mẹ lại đi làm kiếm tiền cả ngày không thể trông con nên đành gửi các cô mầm non chứ biết sao được. Còn nhìn sang tới cấp 1-2 giờ thấy các cháu học kiến thức nặng thật, cận hết cả. Mong là các con có thêm thời gian chơi hè cho thoải mái đầu óc".

Có thể thấy Hoà Minzy luôn cố gắng làm việc cật lực và sắp xếp thời gian hợp lý để vừa có thể kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con và người thân. Đồng thời vẫn làm mọi thứ để có dành cho cậu con trai một tuổi thơ đủ đầy, trọn vẹn.

Dù luôn xuất hiện trong diện mạo vui tươi và thể hiện năng lượng đầy lạc quan trong cuộc sống, nhưng gần đây nữ ca sĩ thú nhận bản thân đang gặp vấn đề về mặt cảm xúc.

Trong chương trình "Biển của hy vọng" phát sóng cách đây không lâu, Hoà Minzy khóc nức nở, mắt đỏ hoe chia sẻ với các đồng nghiệp cùng khán giả về cảm xúc hiện tại của bản thân: "Em chưa bao giờ gặp một tình trạng như thế này trong cuộc đời, thật sự em đang rất mệt mỏi. Những gì áp lực nhất trong cuộc sống em đã trải qua nhưng không hiểu sao sau 1 năm thì đến giờ em lại cảm thấy mệt mỏi nhiều như thế. Em bỗng dưng trở nên là một người khó kiểm soát cảm xúc. Em tham gia đợt này em thấy mình làm trì trệ rất nhiều công việc của ekip. Em xin lỗi mỗi người, những ai mà em có thái độ, lời nói hoặc hành động chưa được tốt".

Trước đó, trong chương trình "Chuyện chúng ta", Hoà Minzy cũng xúc động thừa nhận: "Năm ngoái khi tham gia chương trình "Người ấy là ai", Hoà Minzy ngồi trên cương vị là một người hạnh phúc, nhưng hôm nay trở lại đây đã lại là một bà mẹ đơn thân. Tức là tôi đã không còn có một tình yêu trọn vẹn nữa! Bố mẹ chấp nhận để tôi vui, còn trong tấm lòng bố mẹ lúc nào cũng sẽ khổ, đau lòng sau lưng mình hết!".