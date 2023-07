Danh sách 24 ca khúc BLACKPINK sẽ biểu diễn trong đêm nhạc tại Hà Nội

Tối 28/7/2023, Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội công bố danh mục các tác phẩm sẽ xuất hiện trong conert BornPink tại Hà Nội.

Theo đó, concert của BLACK PINK tại Hà Nội được mở màn với bản hit How You Like That. Sau đó, khán giả sẽ được thưởng thức lần lượt các ca khúc: Pretty Savage, Whistle, Don't Know What To Do, Lovesick Girls, Kill This Love, Crazy Over You, Playing With Fire, Tally và Pink Venom.

Sau khi kết thúc phần trình diễn chung, các thành viên trong nhóm sẽ lần lượt solo theo danh sách: Flower của Jisoo; You & Me của Jennie; Gone và On The Ground của Rosé; Lalisa và Money của Lisa.

BLACKPINK hiện đã có mặt tại Hà Nội.

Sau phần solo, BLACKPINK sẽ quay lại với màn biểu diễn chung và trình diễn các bản hit Shut Down, Typa Girl, DDU-DU DDU-DU, Forever Young, Boombayah, DDU-DU DDU-DU (Remix) và As If It's Your Last.

Như vậy, nhóm nhạc Hàn Quốc sẽ biểu diễn 24 ca khúc tại sân vận động Mỹ Đình. Thêm vào đó, cuối chương trình, BLACKPINK sẽ dành tặng người hâm mộ món quà đặc biệt, đó là phần trình diễn được giấu kín đến phút chót.

Hiện tại, các thành viên của BLACKPINK đã có mặt tại Hà Nội. Dự kiến, concert của BLACKPINK tại Hà Nội thu hút hơn 67.000 khán giả tham gia trong cả 2 đêm biểu diễn. Trong đó, đêm diễn 29/7 có khoảng 36.000 khán giả và đêm diễn 30/7 có khoảng 31.000 khán giả.

PV