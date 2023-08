Đi bộ trên 2.000 bước mỗi ngày, tăng tuổi thọ

Một nghiên cứu quy mô lớn trên gần 227.000 người vừa công bố trên tạp chí European Journal of Preventive Cardiology của Hiệp hội Tim mạch châu Âu cho thấy chỉ với 2.337 bước đi bộ mỗi ngày, bạn bắt đầu giảm được nguy cơ tử vong sớm do các bệnh tim mạch.

Còn với 3.967 bước trở lên, tác dụng giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân bắt đầu phát huy. Thêm mỗi 500 bước, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm thêm 7%. Thêm mỗi 1.000 bước, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm thêm 15%. Đây được coi là công trình lớn nhất thế giới đánh giá về tác động chi tiết của việc đi bộ lên tuổi thọ.

Đi bộ dưới mọi hình thức đều đem lại tác dụng tốt lên sức khỏe và tuổi thọ. Ảnh: REUTERS

Theo nhóm tác giả dẫn đầu bởi GS Maciej Banach từ Trường ĐH Y khoa Lodz (Ba Lan) và Trường Y khoa ĐH John Hopkins (Mỹ), ngay cả khi mọi người đi bộ nhiều đến mức 20.000 bước, các lợi ích tiếp tục tăng lên. Ở người lớn tuổi, đi được 6.000-10.000 bước mỗi ngày giúp giảm tới 42% nguy cơ tử vong sớm, trong khi người trẻ tuổi đạt được mức giảm 49% với 7.000-13.000 bước mỗi ngày. Kết quả này cho thấy đi bộ càng nhiều thì tác dụng giảm tử vong sớm càng tăng, đồng thời nhấn mạnh ngay cả khi bạn chỉ đi được số bước hạn chế dưới 4.000, hãy cứ thực hiện vì nó vẫn có tác dụng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hoạt động thể chất không đủ là nguyên nhân gây tử vong phổ biến hàng thứ tư trên thế giới, gây ra khoảng 3,2 triệu cái chết mỗi năm.