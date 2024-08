Điểm chuẩn các trường công an năm 2024

Ngày 20.8, các cơ sở đào tạo công an nhân dân sẽ thông báo điểm chuẩn năm 2024 đến thí sinh.

Đến thời điểm hiện tại đã có gần 200 trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2024. Theo lịch chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công bố điểm chuẩn chậm nhất vào 17h ngày 19.8. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất.

Đối với các trường công an, khi có kết quả cuối cùng sau lọc ảo, Cục Đào tạo (Bộ Công an) sẽ thống nhất các trường và công bố điểm chuẩn. Dự kiến ngày 20.8, các cơ sở đào tạo công an nhân dân sẽ thông báo điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển.

Thí sinh trúng tuyển vào các trường công an sẽ nhập học trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 27.9.

Báo Lao Động sẽ cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn của 8 trường công an ngay sau khi các trường công bố.

Các trường công an gồm:

- Học viện Cảnh sát nhân dân

- Học viện Chính trị CAND

- Học viện An ninh nhân dân

- Đại học Cảnh sát nhân dân

- Đại học An ninh nhân dân

- Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

- Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

- Học viện Quốc tế

Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu.

Bộ Công an giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh như sau:

Phương thức 1 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Phương thức 3 là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào các trường công an dao động từ 14,01 đến 24,94 điểm. Trong đó ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ phía Bắc xét tuyển vào ngành này phải đạt 24,94 điểm.

Xếp sau đó là ngành nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát Nhân dân với 24,78 điểm, áp dụng với thí sinh nữ ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế lấy thấp nhất với 14,01 điểm, áp dụng với thí sinh nam.

Công thức tính điểm chuẩn của các trường công an là tổng điểm của 3 môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT thuộc tổ hợp xét tuyển (tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (tỉ lệ 60%).