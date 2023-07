Điểm nhấn trong đêm nhạc Born Pink World Tour của nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink tại Hà Nội tối 29/7 là tiết mục nhảy cover ca khúc “See tình" và các thành viên đội nón lá khi biểu diễn một số tiết mục.

Các cô gái Black Pink trong đêm diễn. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Ban nhạc nữ Black Pink đã có một đêm diễn ấn tượng, không chỉ với các bài hát nổi tiếng của nhóm mà còn với những màn nhảy, múa với “chất liệu” Việt Nam khiến hàng chục nghìn khán giả vô cùng phấn khích.

Sau phần mở màn tiết mục “How You Like That”, “Whistle” và “Pretty Savage”, Black Pink đã gửi lời chào “Xin chào” tới khán giả bằng tiếng Việt. Bốn cô gái đã làm bầu không khí trên sân vận động nóng lên với các ca khúc quen thuộc “Don't Know What To Do”, “Lovesick Girls”, “Kill This Love”, “Playing With Fire”…

Ngoài các ca khúc hát chung cả nhóm, 4 cô gái cũng có những màn trình diễn solo với “Flowers” (Jisoo), “You and Me” (Jennie), “Gone”, “On the Ground” (Rose), “Lalisa” (Lisa).

Các cô gái Black Pink nhảy "See tình". (Video: TRUNG HIẾU)

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn vũ đạo của 4 cô gái trên nền nhạc ca khúc “See tình” của Hoàng Thùy Linh. “See tình” là ca khúc đình đám của Hoàng Thùy Linh được đông đảo khán giả các khu vực châu Á cover lại, đặc biệt là khán giả Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Ca khúc từng được các ngôi sao giải trí, thể thao Hàn Quốc cover hoặc nhảy theo vũ đạo. Bốn cô gái cho biết họ thấy ca khúc này trên mạng xã hội và quyết định học nhảy để đem lại niềm vui bất ngờ cho khán giả Việt Nam.

Các ca sĩ cũng lấy được thiện cảm của khán giả Việt khi sử dụng chiếc nón lá làm đạo cụ trong một số tiết mục trình diễn. Rosé đội nón lá nhảy Khi biểu diễn bài “Boombayah”, và Jennie cũng đội nón khi trình diễn bài “As If It’s Your Last”.

Nhóm nhạc đã “đốt nóng” sân vận động Mỹ Đình bằng các phần trình diễn sôi động, bốc lửa, khiến khán giả quên đi cơn mưa lúc đầu giờ và phấn khích theo. Có những ca khúc thậm chí đã được khán giả hòa giọng bằng tiếng Việt cùng các cô gái.

Trước đó, từ đầu giờ chiều, các fan hâm mộ của Black Pink đã đổ về khu vực Mỹ Đình, trong những trang phục rực rỡ hai sắc hồng – đen. Gần sát giờ biểu diễn của nhóm, khu vực sân vận động Mỹ Đình đổ mưa to, nhưng vẫn không thể làm giảm nhiệt của hàng chục nghìn khán giả đã có mặt trên sân từ rất sớm. Mặc dù cơn mưa giông nặng hạt kéo đến bất ngờ, công tác tổ chức vẫn bảo đảm an toàn, trật tự trong buổi diễn đầu tiên của Black Pink tại Hà Nội.

Khán giả tại đêm diễn của Black Pink.

Nhiều người hâm mộ từ Hàn Quốc, Philippines, Trung Quốc… cũng đã tới Việt Nam và tham gia buổi biểu diễn của Black Pink. Ở Việt Nam, không ít người đã từ các tỉnh, thành phố khác đến Hà Nội để được tận mắt ngắm nhìn và thưởng thức show diễn của 4 cô gái thần tượng.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink. Dự kiến đêm thứ nhất 29/7 có 36.000 khán giả, đêm 30/7 có 31.000 người.

Black Pink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jennie, Lisa, Jisoo, Rose, do YG Entertainment thành lập. Đĩa đơn đầu tiên của nhóm phát hành tháng 8/2016 mang tên “Square One”, trong đó có hai ca khúc "Whistle" và "Boombayah", lần lượt đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart của Hàn Quốc và bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales.

Black Pink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thành công nhất trên trường quốc tế. Họ là nhóm nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 của Mỹ, đạt vị trí thứ 13 với bài hát "Ice Cream" (2020) và trên Billboard 200, đạt vị trí quán quân với album phòng thu thứ hai “Born Pink” (2022). “Born Pink” cũng là album bán chạy nhất mọi thời đại của nghệ sĩ nữ ở Hàn Quốc.

Black Pink cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Artist 100 và là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên góp mặt và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Emerging Artists. Nhóm nhạc có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt.

Tuyết Loan - Trung Hiếu