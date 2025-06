Trớ trêu cho Hoàng Thùy Linh

Thực tế sau sơn sốt năm nào của Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người bất ngờ.

Năm 2022, See Tình của Hoàng Thùy Linh ra mắt như một làn gió mới thổi bùng sự sáng tạo trong nhạc pop Việt Nam. Được sản xuất bởi bộ đôi ăn ý Hoàng Thùy Linh – DTAP, ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong nước và sau đó lan rộng khắp thế giới với tốc độ đáng kinh ngạc. Các vũ công quốc tế, thần tượng Kpop, Youtuber nổi tiếng từ Hàn Quốc, Trung Quốc, đến tận châu Âu và Mỹ cũng không nằm ngoài "ma lực" của giai điệu ngũ cung được phối hiện đại, mang màu sắc văn hóa Á Đông đậm đà. See Tình trở thành hiện tượng, thậm chí được ví như "đại sứ văn hóa" bất ngờ của âm nhạc Việt trên nền tảng số.

Tuy nhiên, khi làn sóng mang tên See Tình dần rút xuống, một thực tế khiến không ít người ngạc nhiên bắt đầu được chú ý: MV chính thức của ca khúc này không có được sức bật tương xứng với tầm ảnh hưởng mà nó từng tạo ra.

Tính đến đầu năm 2025 – ba năm sau khi phát hành – MV See Tình ghi nhận khoảng gần 70 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là một con số đáng mơ ước đối với nhiều nghệ sĩ Việt, song nếu đặt trong bối cảnh ca khúc từng là “vũ khí âm nhạc” chinh phục cả TikTok, Instagram và các sân khấu quốc tế, thì con số này lại phần nào gây tiếc nuối. Cơn sốt toàn cầu của See Tình không “chảy ngược” về bản gốc, không lan tỏa trở lại để đưa MV chính thức lên tầm vóc tương xứng.

Lý do cho nghịch lý này có thể bắt nguồn từ chính cách thức mà See Tình trở nên nổi tiếng: phiên bản remix của producer mang biệt danh Cucak. Chính bản phối lại này mới là “mảnh ghép” được sử dụng nhiều nhất trong các video bắt trend, điệu nhảy viral, và hàng triệu bản cover trên toàn thế giới. Người nghe quốc tế, vì thế, tiếp cận See Tình qua một “lăng kính” hoàn toàn khác – một bản remix sôi động, phù hợp với nhịp độ của các nền tảng mạng Xã hội, nhưng lại không giữ được dấu ấn rõ nét của Hoàng Thùy Linh hay DTAP trong mắt đại chúng toàn cầu.

Cũng chính vì điều này, tên tuổi của chủ nhân ca khúc – nữ ca sĩ từng được xem là biểu tượng sáng tạo của nhạc Việt đương đại – lại không được nhắc đến nhiều như kỳ vọng. Thay vào đó, See Tình trở thành một hiện tượng mang tính “ẩn danh” với nhiều người dùng quốc tế: họ biết đến giai điệu, biết điệu nhảy, nhưng không rõ nguồn gốc và chủ nhân đích thực của nó.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng See Tình vẫn là một kỳ tích. Trong bối cảnh nhạc Việt chưa có nhiều sản phẩm vươn ra toàn cầu theo cách tự nhiên, không cần chiến dịch PR rầm rộ hay sự hậu thuẫn của các công ty Giải trí quốc tế, thì việc một ca khúc mang âm hưởng truyền thống lại có thể vươn xa đến thế là điều đáng ghi nhận. See Tình cho thấy rằng, âm nhạc Việt hoàn toàn có thể “đánh bật” ranh giới ngôn ngữ, miễn là có sự đầu tư về nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo đậm bản sắc.

Từ câu chuyện See Tình, cũng đặt ra một bài học đáng suy ngẫm về cách nghệ sĩ Việt tận dụng thành công của mình trên môi trường số. Một cú viral chưa chắc đảm bảo thành công bền vững nếu nghệ sĩ không có chiến lược “chuyển hóa” hiệu quả từ lượt xem, lượt nhảy trend sang nhận diện thương hiệu cá nhân. Trong trường hợp của Hoàng Thùy Linh, dù vẫn giữ vị thế là một trong những nghệ sĩ tiên phong về chất lượng và bản sắc âm nhạc, nhưng việc để “mất hút” trong chính bản hit của mình cũng là điều khiến công chúng tiếc nuối.

Suy cho cùng, See Tình không chỉ là một bản nhạc hot. Nó là minh chứng rằng âm nhạc Việt có thể vươn xa hơn bao giờ hết – nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng, để không bị lãng quên trong chính làn sóng do mình tạo ra, nghệ sĩ cần biết cách đứng ở trung tâm của cơn bão, chứ không chỉ là người châm ngòi.