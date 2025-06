Khi Miley Cyrus không còn chạy theo thị hiếu

Miley Cyrus tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ 'không khuôn mẫu' bằng sản phẩm phòng thu mới.

Từ biểu tượng tuổi teen của Disney đến một trong những nghệ sĩ táo bạo và đa diện nhất làng nhạc Mỹ, Miley Cyrus đã không ngừng tái tạo bản thân qua mỗi giai đoạn sự nghiệp. Với Something Beautiful - album phòng thu thứ 9 vừa phát hành ngày 30/5 vừa qua, cô nàng tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ "không khuôn mẫu", sẵn sàng phá bỏ mọi công thức và kỳ vọng từ công chúng.

Không còn chạy theo hit, Miley Cyrus chọn chiều sâu

Sau thành công vang dội của album phòng thu thứ 8 mang tên Endless Summer Vacation (2023) với bản hit Flowers từng thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu, Miley Cyrus gây bất ngờ khi Something Beautiful không có đĩa đơn chủ lực nào dẫn dắt. Thay vào đó, bốn ca khúc phát hành sớm là Prelude, Something Beautiful, End of the World và More to Lose chỉ như những mảnh ghép khơi gợi sự tò mò cho một tổng thể đầy thử nghiệm.

Tại buổi nghe trước album ở khách sạn Chateau Marmont (Los Angeles), Miley Cyrus tuyên bố: "Album tiếp theo của tôi mang tính thử nghiệm cực cao… hãy vui vẻ với điều đó". Đó không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời mời bước vào một vũ trụ âm thanh đầy tầng sâu cảm xúc và biến hóa thể loại, từ pop cổ điển, rock quyến rũ, disco huyền ảo, đến psychedelic, funk và new wave.

Lấy cảm hứng từ The Wall (Pink Floyd) và bộ Phim kinh dị "Mandy" (2019), Something Beautiful mang dáng dấp của một vở opera pop-rock với phần hình ảnh được đầu tư công phu - sản phẩm hợp tác giữa Miley Cyrus và đạo diễn Panos Cosmatos. Album còn đi kèm một bộ phim dự kiến phát hành vào tháng 6 năm nay.

Nếu Prelude mở đầu như một trường đoạn ám ảnh và mang hơi hướng điện ảnh David Lynch, thì More to Lose gợi nhớ giai điệu Disney nhưng được "trưởng thành hóa" bằng ca từ nội tâm và giọng hát dày cảm xúc. Đáng chú ý là Walk of Fame, màn kết hợp với Brittany Howard trong bản phối mang phong vị Giorgio Moroder và ABBA, như cây cầu nối giữa quá khứ hoài niệm và tương lai thể nghiệm.

Nửa sau album là phần Miley Cyrus "lột xác" rõ nét nhất: Reborn, Every Girl You’ve Ever Loved, Pretend You’re God là những ca khúc điện tử - giao thoa giữa sự quyến rũ, ma mị và phân tích nội tâm sâu sắc. Không ít người ví von đây là một "phiên bản pop dễ tiếp cận của Pink Floyd", nhưng điều đáng nói hơn là Miley Cyrus không vay mượn, cô tái cấu trúc di sản và biến nó thành tuyên ngôn cá nhân.

Theo chia sẻ từ Harper’s Bazaar, album xoay quanh những chủ đề: cái đẹp, cái chết, sự vô thường, đổ vỡ và tái sinh - phản ánh hành trình cá nhân của Miley Cyrus sau nhiều năm yêu, mất mát và tự tìm lại mình. Không ngại thừa nhận ảnh hưởng từ tình cũ - nam diễn viên Liam Hemsworth, Miley Cyrus lại một lần nữa biến đổ vỡ thành sức mạnh nghệ thuật.

"More to Lose và Easy Lover giống như những bức thư tình viết dở - lúc xót xa, lúc đầy đam mê", một nhà phê bình từ tờ Rolling Stone nhận định. Và xuyên suốt album, dù là đoạn jazz ngẫu hứng hay phần điện tử bay bổng, người nghe vẫn cảm nhận rõ một Miley Cyrus trung thực, quyến rũ và tràn đầy bản lĩnh.

Cũng trong tháng 5/2025, Miley Cyrus tiết lộ cô mắc chứng Reinke’s edema - tình trạng khiến giọng hát trở nên trầm, khàn hơn. Thế nhưng, đó cũng là "chất liệu" khiến Something Beautiful trở nên đặc biệt: giọng hát thô ráp, nức nở, nhưng đầy quyền năng - thứ cảm xúc mà kỹ thuật thanh nhạc thuần túy chưa chắc có thể tái hiện.

Một bước đi táo bạo, một tuyên ngôn nghệ thuật

Something Beautiful hiện đạt 72 điểm trên Metacritic - con số không quá nổi bật nhưng thể hiện rõ phản ứng chia rẽ từ giới phê bình: Rolling Stone và NME chấm 4/5 sao, trong khi The Telegraph chỉ cho 2/5. Nhưng điều đó chỉ càng chứng minh đây là một dự án không chiều chuộng đại chúng, mà thách thức họ.

Trong thời đại mà nhạc Pop ngày càng an toàn và dễ đoán, Miley Cyrus chọn đi ngược dòng. Nữ ca sĩ không còn cố làm hài lòng tất cả, mà đang nói chuyện với những ai sẵn sàng lắng nghe bằng âm nhạc, hình ảnh và sự can đảm.

Tóm lại, Something Beautiful không chỉ là một album, mà là một hành trình trưởng thành - nơi Miley Cyrus thôi cần chứng minh bản thân với Showbiz. Giờ đây, nữ ca sĩ sáng tạo cho chính mình. Và trong thế giới nhạc pop đầy ràng buộc, có lẽ đó chính là hành động mang tính cách mạng nhất.