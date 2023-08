Định hình lối đi riêng cho nền công nghiệp văn hoá Việt Nam

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết gốc kinh điển về ma cà rồng của Bram Stoker, phim Hollywood Dracula (tựa gốc: The Last Voyage of the Demeter) - bộ phim do Mỹ sản xuất vừa tung đoạn teaser trailer bí ẩn.

14 giờ trước Phim