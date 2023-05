Doanh thu 'Vệ binh dải Ngân Hà 3' giảm 49% so với tuần đầu ra mắt

Phần 3 của loạt "Guardians of the Galaxy" thu về 60,5 triệu USD ở Bắc Mỹ trong tuần thứ hai, giảm 49% so với doanh thu tuần đầu ra mắt.

Doanh thu Guardians of the Galaxy Vol. 3 giảm 49% ở tuần thứ hai.

Theo Hollywood Reporter, doanh thu Guardians of the Galaxy Vol. 3 giảm nhưng con số 49% vẫn là tín hiệu đáng mừng. Trong thời hậu Covid-19, đa số các phim siêu anh hùng của MCU đều có mức giảm hơn 50% kể từ tuần thứ hai, ví dụ Ant-Man and the Wasp: Quantumania (69%), Black Widow (67,8%), Thor: Love and Thunder (67%), Eternals (62%).

Variety cho biết con số 49% cũng cho thấy mức giảm nhẹ nhất trong nhượng quyền thương mại Guardians of the Galaxy. Hai phần trước của loạt này giảm hơn 55% ở tuần thứ hai ra rạp.

Tờ báo viết thêm: "Trên thực tế, đây cũng là là tỷ lệ phần trăm giảm nhẹ thứ 3 trong tất cả 32 phim của MCU, chỉ sau Black Panther năm 2018 (44%) và Thor năm 2011 (47%)".

Chris Pratt trở lại vai chính trong Guardians of the Galaxy Vol. 3. Ảnh: Vanity Fair.

Nhìn chung, giới chuyên gia nhận định bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3 với kinh phí sản xuất 250 triệu USD, đang duy trì ở mức ổn định tại phòng vé, trong bối cảnh mùa phim hè đang chuẩn bị bùng nổ với Fast X vào ngày 19/5 và ngay sau đó là The Little Mermaid.

Tính đến nay, dự án siêu anh hùng cuối cùng của James Gunn ở MCU thu về 213 triệu USD ở Bắc Mỹ và 528 triệu USD trên toàn cầu.

Bộ phim thứ 32 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel lấy bối cảnh hậu sự kiện Endgame. Chuyện phim xoay quanh nhóm Vệ binh khi không còn Gamora. Trong một phút lơ là, cả hội bị một nhân vật lạ mặt tấn công. Cuộc tập kích khiến tất cả không kịp trở tay.

Hậu quả, Rocket Raccoon bị trọng thương và rơi vào hôn mê. Để cứu chú gấu mèo đang hấp hối, Star Lord cùng các thành viên còn lại phải tìm cách đột nhập căn cứ kẻ chủ mưu. Kể từ đây, quá khứ của Rocket được khám phá, mở ra câu chuyện ký ức đau thương.

Tác phẩm được đánh giá khá cao. Bên cạnh nội dung tri ân có chiều sâu, yếu tố giải trí cũng thỏa mãn được khán giả, đặc biệt là phần đồ họa kỹ xảo mãn nhãn. Trên trang Rotten Tomatoes, Guardians of the Galaxy Vol. 3 nhận số điểm 81% từ các chuyên gia và 95% từ khán giả.