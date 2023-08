Đón mẹ của Paollo Madeira Oliveira sớm qua Việt Nam, đưa thi thể cầu thủ về nước

Ông Khuất Việt Hùng (trái), Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi, động viên vợ cầu thủ Paollo Madeira Oliveira.

Hỗ trợ tối đa thân nhân các cầu thủ

Trong chuyến kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn ngày 13/8, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến thăm và động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng gửi lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến gia đình các nạn nhân.

Tại nhà của các nạn nhân, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người. Tỉnh Gia Lai cũng hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.

Về phía Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã chỉ đạo các thành viên trong Câu lạc bộ tìm hiểu gia cảnh của Trợ lý Huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí để chăm lo về lâu dài.

Có mặt tại Nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai - nơi đặt thi thể của tiền đạo Paollo Madeira Olivera trong thời gian chờ người nhà sang, ông bầu Đoàn Nguyên Đức trực tiếp làm việc với đại diện bệnh viện, tạo điều kiện tốt nhất lo hậu sự cho cầu thủ ngoại binh xấu số. Ông Đoàn Nguyên Đức cũng yêu cầu các thành viên trong Câu lạc bộ lo chu toàn hậu sự cho hai thành viên còn lại là Trợ lý Huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sỹ Đào Trọng Trí.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mọi chi phí liên quan đến việc mai táng cũng như đưa thi thể cầu thủ Paollo Madeira Oliveira về nước đều do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chi trả.

“Chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan hữu quan phía Việt Nam và tất cả đều rất thuận lợi. Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam cũng sẵn sàng, nhiệt tình hỗ trợ các thủ tục liên quan để mẹ của Paollo Madeira Oliveira sớm qua Việt Nam cũng như đưa thi thể anh về nước theo nguyện vọng gia đình" - ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm.