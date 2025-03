Dự báo bão gần Biển Đông cuối tháng 3, đầu tháng 4

Dự báo bão cho thấy bão gần như không có khả năng hình thành ở khu vực gần Biển Đông trong tháng 3 và tháng 4.

Ngập lụt trong bão Trà Mi ở Albay, Philippines trong mùa bão 2024. Ảnh: Xinhua

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ở Visayas, Philippines cho biết, khi nước này chuyển sang mùa khô nóng, nhiệt độ dự kiến tăng lên, dẫn tới điều kiện thời tiết nóng bức hơn bình thường.

Chuyên gia thời tiết của PAGASA Visayas Jhomer Esclarino thông tin, gió mùa đông bắc (amihan) dự kiến yếu đi và tan trong tuần tới, chính thức đánh dấu việc bước sang mùa hè, cũng là mùa khô ở Philippines.

Với sự thay đổi này, chỉ số nhiệt, bao gồm cả nhiệt độ không khí và độ ẩm, trong khu vực dự kiến tăng lên.

Tháng 3.2025, trong bối cảnh hiện tượng La Nina tồn tại, PAGASA Visayas đã ghi nhận chỉ số nhiệt tối đa là 40 độ C trong khu vực. Dự báo, nhiệt độ có thể sẽ tăng cao hơn nữa trong tháng này, trong đó tại Cebu, Philippines, nhiệt độ dự kiến ​​ở mức từ 36 đến 42 độ C vào tháng 4 sau đó tăng lên mức từ 37 đến 44 độ C vào tháng 5.

Năm ngoái, Cebu ghi nhận chỉ số nhiệt cao nhất là 43 độ C vào ngày 17.5. Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy năm nay nhiệt độ sẽ ở mức tương tự, thậm chí cao hơn một chút.

PAGASA dự báo, Philippines đang chuyển sang pha trung tính của hình thái thời tiết El Nino - Dao động phương Nam (ENSO), với xác suất 60% sự thay đổi này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, tăng lên 70% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Điều đó có nghĩa là cả El Nino và La Nina đều không tồn tại trong giai đoạn này. Dù không có El Nino, PAGASA cảnh báo nhiệt độ cao hơn mức trung bình vẫn tiếp diễn ở Philippines do mùa khô nóng.

Philippines ghi nhận trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Ảnh: Xinhua

Trong bản tin mới nhất, cơ quan thời tiết Philippines cũng nhận định, trong tháng 3 và tháng 4, khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới ở mức bằng 0.

Bản tin dự báo bão mới nhất ngày 19.3 của PAGASA cho hay, trong tuần từ ngày 19.3 đến ngày 25.3 dự báo không có khả năng có áp thấp nhiệt đới nào xuất hiện trong khu vực dự báo PMD của PAGASA. Tương tự, trong tuần từ ngày 26.3 đến ngày 1.4, dự báo cũng không có áp thấp nào xuất hiện trong khu vực dự báo PMD. Như vậy, trong 2 tuần tới, khu vực gần Biển Đông sẽ không có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Đầu năm nay, PAGASA dự báo có từ 2-8 cơn bão hình thành trong khu vực dự báo của Philippines trong nửa đầu năm 2025. Trong đó, dự kiến ​​có ít nhất 1 cơn bão mỗi tháng từ tháng 1 đến tháng 4. Dự kiến ​​có từ 1-2 cơn bão xuất hiện gần Biển Đông vào tháng 5 và tháng 6.

Dù vậy, giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 được coi là thời gian yên ắng với hoạt động bão ở khu vực phía tây của lưu vực bắc Thái Bình Dương, trong đó có Philippines, PAGASA lưu ý.

Tên chính thức của những cơn bão trong mùa bão năm 2025 ở Philippines là Auring, Bising, Crising, Dante, Emong, Fabian, Gorio, Huaning, Isang, Jacinto, Kiko, Lannie, Mirasol, Nando, Opong, Paolo, Quedan, Ramil, Salome, Tino, Uwan, Verbena, Wilma, Yasmin và Zoraida.

Trong mùa bão 2024, có 17 cơn bão gần Biển Đông đã đổ bộ Philippines, trong đó có 6 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào Bắc Luzon.