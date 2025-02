Dự báo khu vực mưa to nhất hôm nay

Theo cơ quan khí tượng, khu vực trọng tâm có mưa trong hôm nay 24.2 là từ Huế đến Khánh Hòa.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (24.2), khu vực từ Huế đến Ninh Thuận đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23.2 đến 8h ngày 24.2 có nơi trên 80mm như: Bạch Mã (Huế) 116,4mm, Bà Nà (Tp. Đà Nẵng) 233mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 101,8mm, Sông Hinh (Phú Yên) 202,2mm, Phù Mỹ (Bình Định) 96mm, Ea M'Doal (Đắk Lắk) 134,4mm, xã Hiếu (Kon Tum) 80,2mm,…

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị ngày và đêm 24.2, dự báo có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực từ Huế đến Khánh Hòa ngày và đêm 24.2, dự báo có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ chiều 24.2, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét là cấp 1.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 24.2, dự báo có mưa, mưa nhỏ do tác động của không khí lạnh.