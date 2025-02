Dự báo thời điểm bắt đầu mùa nắng nóng năm 2025

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 5 đến tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, với phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng và cường độ gia tăng.

Dự báo nắng nóng duy trì nhiều ngày ở khu vực Trung Bộ trong giai đoạn tháng 5 - tháng 7. Ảnh: Vũ Linh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế thời tiết từ tháng 2 đến tháng 7/2025 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Từ tháng 2 đến tháng 4, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, riêng tháng 4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể nóng hơn từ 0,5 - 1 độ C so với mức thông thường.

Mùa nắng nóng năm 2025 có khả năng đến muộn tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khoảng tháng 3 và tháng 4, tình trạng nắng nóng chủ yếu xảy ra tại khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, với cường độ dự báo sẽ bớt gay gắt hơn so với năm 2024.

Bước sang giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, nền nhiệt trung bình trên toàn quốc vẫn dao động trong mức trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, tại Bắc Bộ, nhiệt độ tháng 7 có thể cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với mức bình thường.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 5 nhưng có Xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng và có khả năng chấm dứt trong tháng 6. Ở Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 7, nắng nóng sẽ lan rộng sang khu vực Đông Bắc Bộ. Riêng Trung Bộ, các đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày vẫn có thể xuất hiện trong thời gian này.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại nhiều tỉnh thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ, đòi hỏi người dân cần có biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời.

Nhìn lại năm 2024, Việt Nam đã trải qua 19 đợt nắng nóng trên diện rộng, ít hơn một đợt so với năm 2023, nhưng thời gian kéo dài hơn. Đợt nóng khắc nghiệt nhất năm ngoái xảy ra tại miền Đông Nam Bộ, kéo dài suốt 70 ngày (từ 8/3 đến 16/5), trong đó riêng Nam Bộ trải qua 47 ngày nắng nóng liên tục từ 29/3 đến 14/5.

Đặc biệt, năm 2024 ghi nhận hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ. Thống kê trong tháng 4 cho thấy có tới 110/186 trạm quan trắc trên cả nước đo được mức nhiệt cao nhất ngày vượt qua các mốc lịch sử. Đáng chú ý, vào ngày 28/4/2024, nhiệt độ tại Đông Hà (Quảng Trị) chạm ngưỡng 44 độ C – một trong những mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận.

Với những dự báo trên, người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với mùa nắng nóng năm 2025, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ chịu tác động mạnh.