Dự báo mùa đông năm nay còn không khí lạnh rất mạnh không?

Theo đại diện cơ quan khí tượng, từ nay đến hết mùa đông, khả năng xuất hiện những đợt rét kéo dài 5 - 7 ngày.

Dự báo giai đoạn cuối mùa đông - khoảng giữa tháng 2, miền Bắc chuyển sang trạng thái rét ẩm. (Ảnh: Sưu tầm)

Mùa đông năm nay có biểu hiện hanh khô hơn, nắng ấm liên tục và thiếu vắng những cơn mưa so với các năm trước. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận một đợt không khí lạnh nào rất mạnh, gây rét kéo dài. Thông tin dự báo về diễn biến không khí lạnh trong thời gian còn lại của mùa đông được người dân quan tâm.

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về vấn đề này.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về diễn biến thời tiết từ đầu mùa đông đến nay?

- Trong tháng 12.2024 (tháng đầu tiên của thời kỳ chính mùa đông) đã có 3 đợt không khí lạnh vào các ngày: ngày 6.12, ngày 11.12 và ngày 27.12. Trong đó, đáng lưu ý đợt không khí lạnh ngày 11.12 đã gây rét đậm diện rộng ở khu vực Bắc Bộ trong ngày 14 - 15.12. Như vậy thời điểm đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xuất hiện ở Bắc Bộ tương đương so với trung bình nhiều năm.

Sang tháng 1.2025, ngày 9.1 đã xuất hiện một đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 12 - 13.1 (riêng Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi cao rét đậm, rét hại từ ngày 9 - 13.1). Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) 3,2 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) 1,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 0,8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 0,9 độ C, Đình Lập (Lạng Sơn) 0,3 độ C….

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến hết mùa đông như thế nào; liệu có khả năng xuất hiện những đợt rét kéo dài hay không, thưa ông?

- Dự báo rét đậm, rét hại sẽ còn xuất hiện trong các tháng 1 - 3.2025 ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và nhiều hơn so với mùa đông năm 2024. Đề phòng xuất hiện các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài khoảng 5 - 7 ngày. Thời gian rét khả năng tập trung từ cuối tháng 1, tháng 2 và nửa đầu tháng 3. Trong những đợt rét này, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối ở khu vực vùng núi phía bắc.

Thưa ông, từ đầu mùa đông đến nay tình trạng rét khô, nắng hanh kéo dài. Dự báo thời điểm nào chuyển sang giai đoạn rét ẩm, có mưa nhỏ, mưa phùn?

- Quá trình rét ẩm gây mưa nhỏ mưa phùn liên quan đến tác động của hoàn lưu quy mô lớn; khối không khí lạnh từ Trung Quốc di chuyển xuống và lệch ra biển tạo ra trường ẩm tốt ở khu vực Bắc Bộ. Thời điểm rét ẩm thường xảy ra vào giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 ở khu vực Bắc Bộ, tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trân trọng cảm ơn ông!