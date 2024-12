Dự báo thời điểm áp thấp gần Biển Đông mạnh thành bão

Áp thấp gần Biển Đông đang áp sát Philippines và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Vị trí tâm áp thấp vào hồi 2h ngày 17.12.2024. Ảnh: PAGASA

Dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho hay, vào hồi 3h ngày 17.12 theo giờ địa phương, vị trí tâm áp thấp (12a) ở vào khoảng 6,8 độ vĩ bắc, 127,1 độ kinh đông, cách Thành phố Tagum, Davao del Norte 155 km về phía đông nam. Áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Do áp thấp nằm dọc theo dải hội tụ liên nhiệt đới nên ảnh hưởng đến Visayas và Mindanao. Đông Visayas, Caraga và vùng Davao trời nhiều mây, mưa giông rải rác, nguy cơ lũ quét hoặc lở đất do ảnh hưởng của áp thấp.

Trong khi đó, vùng Bicol và Quezon bị ảnh hưởng bởi mưa giông do gió đứt. Cagayan Valley, khu vực hành chính Cordillera Aurora bị ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc, cảnh báo lũ quét hoặc lở đất do mưa lớn. Metro Manila và phần còn lại của Luzon có mưa nhẹ do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp Mỹ (JTWC) đặt tên cho áp thấp ở phía đông Mindanao (Philippines) là Invest 96W, cảnh báo áp thấp này tiếp tục gây mưa rào.

Dữ liệu tán xạ kế cho thấy sự lưu thông của áp thấp đã được xác định rõ hơn, mặc dù nó vẫn khá rộng và kéo dài. Áp thấp đang tạo ra gió từ 20 đến 25 hải lý và có khả năng mạnh lên thành bão, theo dự báo của JTWC.

Vùng áp thấp được dự báo sẽ di chuyển về phía bắc, sau đó là đông bắc trước khi vòng về phía đông đông bắc của Mindanao trong một vài ngày. Gió và độ ẩm ở tầng cao thuận lợi cho sự phát triển hơn nữa, khiến áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 1-2 ngày tới.

JTWC dự báo áp thấp 96W mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới. Ảnh: JTWC

Hệ thống này sẽ chuyển hướng tây tây nam vào cuối tuần và di chuyển vào đất liền qua phía bắc Mindanao vào ngày 20 hoặc 21.12, ngay khi gió tầng cao bắt đầu tăng lên.

JTWC khuyến cáo Mindanao, Trung và Đông Visayas của Philippines nên tiếp tục theo dõi tiến trình của áp thấp này, bởi cơ hội áp thấp mạnh lên trong 7 ngày là gần 100%

Trong khi đó, bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho hay, ngày và đêm 17.12, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngày và đêm 18.12: Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động; sóng biển cao 3-5m, riêng vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động; sóng biển cao 1-2,5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.