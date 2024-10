Dự báo thời tiết 21/10/2024: Hà Nội hạ nhiệt, Thanh Hóa đến Bình Định mưa rất to

Dự báo thời tiết 21/10/2024, Hà Nội có mưa rào và giông, gió đông cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/10), ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/10 đến 3h ngày 21/10 có nơi trên 90mm như: Đô Lương (Nghệ An) 111,4mm, Cẩm Sơn (Hà Tĩnh) 110,4mm, Quảng Trạch (Quảng Bình) 96,8mm, Long Bình (Bình Phước) 106,6mm, Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) 103mm.

Dự báo thời tiết hôm nay đến đêm 22/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h).

Ngoài ra, ngày và đêm 21/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Chiều và tối ngày 21/10, ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 23/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn đầu tuần. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Về thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3 - 5m.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Ngoài ra, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, hiện đang tồn tại bộ phận không khí lạnh lệch Đông, từ 22 - 23/10 được tăng cường mạnh hơn, sau ổn định và suy yếu chậm.

Khoảng từ đêm 21/10 hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới.

Dự báo thời tiết ngày 21/10/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa, mưa rào và giông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 31-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM trong những ngày tới: