Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/8/2024: Mây nhiều, mưa rào và dông, có nơi mưa to

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 1/8/2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 1/8, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 2/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có Xu hướng giảm dần.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, 1/8/2024

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Chỉ số UV: Ngày hôm nay, chỉ số UV tại hầu hết các quận, huyện của Hà Nội sẽ ở ngưỡng có hại cao (5).

Thời tiết buổi tối và đêm nay: Nhiều mây, mưa vài nơi.

80-84%. Mật độ mây: 100%.

100%. Hướng gió: Nam Đông Nam đến Nam, vận tốc 9-11 km/h, gió giật mạnh 22-24 km/h.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 1/8/2024: Hà Nội mưa kéo dài, có nơi mưa to (Ảnh Báo Công Thương)

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai, 2/8/2024

Hà Nội dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sáng và chiều có mưa rào kèm dông, gió giật mạnh.

70-84%. Mật độ mây: 100%.

100%. Hướng gió: Nam, vận tốc 13 km/h, gió giật mạnh 30-32 km/h.

Chỉ số UV: Ngày mai, chỉ số UV tại hầu hết các quận, huyện của Hà Nội sẽ ở ngưỡng có hại trung bình (3).

Thời tiết buổi tối và đêm mai: Nhiều mây, có mưa.

80-81%. Mật độ mây: 99-100%.

99-100%. Hướng gió: Nam, vận tốc 15 km/h, gió giật mạnh 28-30 km/h.

Thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.