Dự báo thời tiết ngày và đêm Tết Dương lịch 2025

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, thời tiết dịp Tết Dương lịch 2025 tại miền Bắc sẽ khá lạnh vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm thấp. Tuy nhiên, ban ngày, trời sẽ hửng nắng, dao động từ 20 -23 độ C.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2025 ở Hà Nội rét về đêm và sáng. (Ảnh: Internet)

Trong 8 ngày qua, Bắc Bộ đã duy trì thời tiết đặc trưng với ngày nắng hanh, còn đêm và sáng sớm trời lạnh giá. Khi Tết Dương lịch 2025 đang đến gần, người dân đang rất quan tâm đến dự báo thời tiết. Năm nay, Tết Dương lịch sẽ rơi vào thứ Tư, ngày 1 tháng 1, 2025, và người lao động sẽ được nghỉ một ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong dịp Tết Dương lịch sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời tại Bắc Bộ, trong khi một số khu vực ở Trung Bộ và Nam Bộ có thể sẽ gặp mưa.

Cụ thể, ở Bắc Bộ, đêm và sáng sẽ nhiều mây, có sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhưng trưa và chiều sẽ có nắng. Nhiệt độ ban đêm và sáng sẽ khá lạnh, dao động từ 11-14 độ C tại các vùng trung du và núi phía Bắc, còn đồng bằng Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ từ 14-17 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên từ 20-23 độ C, tạo cảm giác dễ chịu.

Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng khá tương đồng, với trời nhiều mây và có sương mù vào sáng sớm, nhưng sẽ hửng nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ trong khu vực này dao động từ 14-17 độ C vào ban đêm và sáng, còn ban ngày từ 20-23 độ C.

Các khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào, trong khi khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về thời tiết trong dịp Tết Dương lịch 2025 để người dân chuẩn bị tốt nhất cho kỳ nghỉ.