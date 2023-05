Du khách bức xúc với suất cơm 200.000 đồng, nhà hàng ở Hội An nói gì?

Đơn vị quản lý khu du lịch Đảo Ký ức Hội An đã gửi lời chia sẻ và rất lấy làm tiếc vì khách hàng đã có những trải nghiệm không được đẹp.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 16/5, mạng xã hội đã xuất hiện bài viết của một du khách đến từ Hà Nội than vãn về bữa ăn không như ý tại nhà hàng bên trong điểm du lịch đảo Ký Ức Hội An.

Cụ thể vài ngày trước, người này theo đoàn khách tham quan Hội An và đặt vé xem show biểu diễn nghệ thuật tại điểm du lịch trên.Trước đó, đoàn khách đã đặt 5 phần cơm với giá 200 nghìn đồng mỗi phần của một nhà hàng tại đây. Ngoài ra còn có tiền bia với giá 60 nghìn đồng/lon.

Hình ảnh bữa cơm 200.000 đồng/người được chia sẻ trên Facebook

Mặc dù nhà hàng có công khai giá nhưng vị khách này cho rằng với số tiền 200 nghìn đồng/phần ăn mà chỉ nhận về các món ăn sơ sài, canh cải không người lái, cá kho thơm nhìn như món canh, đĩa thịt cháy cạnh nhìn không ra là không xứng đáng.

Theo Báo Người Lao Động, về thông tin được phản ảnh trên mạng xã hội, đại diện Công ty Cổ phần Gami cũng là đơn vị chủ đầu tư đảo Ký Ức Hội An cho biết thông tin mà khách hàng đề cập đến không rõ ràng về việc gia đình đi theo công ty tour, mua các gói combo hay vào nhà hàng tự chọn món nên rất khó để có các đánh giá phù hợp.

Trong trường hợp gia đình đi theo công ty tour thì Ký ức Hội An không chịu trách nhiệm với giá mà công ty tour bán cho du khách. Nếu gia đình mua theo gói combo trực tiếp từ Ký ức Hội An, thì suất ăn bán cùng vé show được bán theo giá ưu đãi như các mức giá đã công bố, không có mức giá bóc tách suất ăn 200.000 đồng/người.

Nếu gia đình đi lẻ và vào nhà hàng tự chọn món thì đã có các bảng giá cùng menu cụ thể các món ăn công bố để khách hàng chọn lựa trước khi quyết định gọi món. Bên cạnh đó, khách hàng cũng không cung cấp được hóa đơn thanh toán trong ngày sử dụng dịch vụ nên rất khó để đánh giá lượng đồ ăn chính xác khách hàng được phục vụ so với hình ảnh khách hàng cung cấp.

Theo như viết mà khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội, nếu đoàn 19 người thường sẽ phải bày suất ăn cho tổng 3 bàn ăn nhưng đơn vị chỉ ghi nhận hình ảnh 1 bàn ăn và đồ ăn đã được sử dụng. Vì vậy, thông tin mà khách hàng cung cấp chưa phải là thông tin chính xác.

Trong thông cáo mới nhất được đưa ra ngày 16/5, Công ty CP Gamia Hội An cho biết đã gửi tới khách hàng lời chia sẻ và rất lấy làm tiếc vì khách hàng đã có những trải nghiệm không được đẹp tại Ký ức Hội An do những bất cập hoặc hiểu lầm không đáng có. Công tin cũng sẽ tiếp thu ý kiến và xem xét nâng cao dịch vụ chất lượng của nhà hàng hơn nữa để đảm bảo cho việc phục vụ khách hàng được tốt nhất.

Phương Uyên (T/h)