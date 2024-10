Dùng mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Đâu mới là sự lựa chọn đúng cho sức khỏe của bạn?

Bạn đang phân vân không biết nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn? Câu hỏi này đã gây tranh cãi suốt nhiều năm qua. Liệu mỡ lợn truyền thống có tốt như ông bà ta vẫn thường dùng, hay dầu ăn mới là lựa chọn đúng đắn?

Dầu ăn và mỡ lợn khác nhau như thế nào?

Dầu ăn và mỡ lợn thường xuất hiện trong nhiều món ăn chiên xào, mang lại hương vị đặc trưng và hấp dẫn cho bữa ăn.

Dầu ăn chứa nhiều axit béo và vitamin như E, K, không cholesterol, trong khi mỡ lợn cung cấp nhiều vitamin B, D và khoáng chất, giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả.

Cả hai nguyên liệu này đều cung cấp chất béo cần thiết cho cơ thể và là nguồn năng lượng chính. Chế độ ăn thiếu chất béo có thể làm hạn chế khả năng hấp thụ vitamin và dưỡng chất, đặc biệt là ở trẻ em, gây nguy cơ chậm phát triển và còi xương.

Ngày nay, nhiều người cho rằng ăn nhiều mỡ lợn sẽ làm tăng cân và không tốt cho sức khỏe hơn dầu ăn. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác và cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Dầu ăn và mỡ lợn là nguyên liệu không thể thiếu trong mọi bữa ăn hàng ngày (Ảnh: Internet)

Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn tốt cho sức khỏe?

Cả dầu ăn và mỡ lợn đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng của chúng. Mỡ lợn chứa các chất có thể tham gia vào việc cấu tạo các thành phần của tế bào thần kinh, điều này không có trong các loại dầu thực vật.

- Dầu ăn giúp giảm lượng cholesterol tổng thể nhưng cũng có thể vô tình làm giảm cả lượng cholesterol HDL (tốt) trong máu.

- Mỡ lợn có hàm lượng axit béo bão hòa cao, nếu dùng quá nhiều có thể dẫn đến thừa cân. Ngược lại, dầu ăn có tỉ lệ omega-3 và omega-6 không cân đối, sử dụng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ viêm.

Dầu ăn dễ bị oxy hóa, đặc biệt là khi tiếp xúc với nhiệt độ cao khiến dầu dễ cháy và sinh ra các chất có hại cho sức khỏe. Do đó, nếu sử dụng để chiên rán ở nhiệt độ cao, dầu ăn không phải là lựa chọn tốt bằng mỡ lợn.

Một cách tiếp cận hợp lý là kết hợp dầu ăn và mỡ lợn trong chế độ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, nên ưu tiên sử dụng mỡ lợn hơn dầu thực vật. Một tỷ lệ phù hợp có thể là 70% mỡ lợn và 30% dầu ăn để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.

Dầu ăn giúp cân bằng lượng cholesterol trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ (Ảnh: Internet)

Điều quan trọng là phải chú ý đến nhiệt độ khi nấu nướng và tránh tái sử dụng dầu mỡ quá nhiều lần. Việc này giúp tránh được những chất độc hại tích tụ trong dầu mỡ đã qua sử dụng, từ đó bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ tăng cholesterol xấu.

Tại sao lại cần sử dụng cả dầu ăn và mỡ lợn?

Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn đến đây bạn đã biết. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại cần phải kết hợp cả hai nguyên liệu này khi sức khỏe đang bình thường? Theo các chuyên gia, lời giải thích như sau:

Mỡ lợn chứa các thành phần cần thiết cho việc cấu tạo các tế bào thần kinh, một tính năng mà dầu thực vật không thể cung cấp.

Tuy nhiên, mỡ lợn cũng có hàm lượng chất béo bão hòa cao, sử dụng quá nhiều có thể không tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp.

Dầu ăn có tác dụng làm giảm cholesterol xấu trong máu, nhưng đồng thời cũng giảm lượng cholesterol tốt.

Thêm vào đó, dầu ăn có tỷ lệ các axit béo omega-3, omega-6 không cân đối, có thể tăng nguy cơ gây viêm trong cơ thể.

Dầu ăn dễ bị oxy hóa và thay đổi tính chất khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, dẫn đến hình thành các chất có thể gây hại cho sức khỏe. Điều này làm cho dầu ăn không phải là lựa chọn tốt hơn mỡ lợn khi sử dụng để chiên rán.

Việc sử dụng cả dầu ăn và mỡ lợn là cách để cân bằng giữa yếu tố sức khỏe và thưởng thức trong ẩm thực hàng ngày (Ảnh: Internet)

Vì những lý do này, kết hợp hài hòa cả dầu ăn và mỡ lợn trong chế độ ăn uống là cần thiết để duy trì sức khỏe bình thường, tránh các vấn đề liên quan đến huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Những chú ý khi dùng mỡ lợn và dầu ăn

Khi sử dụng dầu ăn và mỡ lợn, để đảm bảo tối đa hiệu quả và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe, chúng ta cần lưu ý những điều sau:

- Nên nghiên cứu và áp dụng nhiệt độ nấu ăn phù hợp cho từng loại dầu. Ví dụ, dầu đậu phộng có nhiệt độ sôi khoảng 230 độ C, dầu mè khoảng 177 độ C, dầu đậu nành khoảng 240 độ C, và mỡ lợn thường nấu ở nhiệt độ từ 130 đến 200 độ C.

- Khi sử dụng mỡ lợn, nên duy trì nhiệt độ phù hợp: khoảng 120 độ C khi xào, 160 - 180 độ C khi chiên, và 180 độ C khi nướng. Sử dụng nhiệt độ quá cao có thể sản sinh ra chất acrylamide, một chất gây ung thư.

- Thậm chí khi sử dụng dầu ăn hay mỡ lợn với nhiệt độ phù hợp, nấu trong thời gian quá lâu cũng có thể tạo thành các độc tố, đặc biệt là khi nấu các thực phẩm giàu đường và tinh bột.

- Không nên tái sử dụng dầu ăn và mỡ lợn quá 2 lần vì điều này có thể làm tăng lượng chất béo chuyển hóa không tốt cho sức khỏe lên 2 - 6 lần và gây phân hủy chất béo trung tính, giải phóng chất gây ung thư như acrolein.

Đảm bảo nhiệt độ nấu nướng phù hợp để tránh làm oxy hóa dầu ăn và cháy mỡ lợn, hình thành các chất có hại (Ảnh: Internet)

Qua những thông tin trên, hy vọng đã giúp bạn có câu trả lời về nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn. Cả hai đều có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách và ở lượng phù hợp. Hãy lựa chọn các loại dầu ăn lành mạnh và mỡ lợn sạch để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của gia đình bạn nhé!