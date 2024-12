Giá cà phê hôm nay 30/12/2024: Giảm liên tiếp 2 tuần cuối năm

Giá cà phê trong nước ngày 30/12 dao động trong khoảng 120.300 - 121.000 đồng/kg, mức giảm nhẹ từ 200 đến 300 đồng/kg so với tuần trước. Thị trường Robusta cũng nối dài chuỗi giảm trong 2 tuần cuối năm 2024.

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/12

Hôm nay, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm nhẹ tại các khu vực trọng điểm:

Đắk Lắk : Giá giảm 200 đồng/kg so với tuần trước, hiện đạt 120.800 đồng/kg.

: Giá giảm 200 đồng/kg so với tuần trước, hiện đạt 120.800 đồng/kg. Lâm Đồng : Ghi nhận mức giảm 200 đồng/kg, đưa giá cà phê về 120.300 đồng/kg.

: Ghi nhận mức giảm 200 đồng/kg, đưa giá cà phê về 120.300 đồng/kg. Gia Lai : Giá giảm 200 đồng/kg, ổn định ở mức 120.800 đồng/kg.

: Giá giảm 200 đồng/kg, ổn định ở mức 120.800 đồng/kg. Đắk Nông: Dẫn đầu với mức giá cao nhất, giảm 300 đồng/kg so với tuần trước, đạt 121.000 đồng/kg.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, biến động trên thị trường tuần này chịu ảnh hưởng từ yếu tố tiền tệ và sự gia tăng tồn kho đạt chuẩn. Ngoài ra, hoạt động thanh lý hợp đồng của giới đầu cơ nhằm chốt lời cuối năm sau một năm kinh doanh cà phê thành công cũng góp phần làm giá cà phê giảm trong hai tuần qua.

Giá cà phê ở mức cao trong năm 2024 đã thúc đẩy các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững. Các mô hình này không chỉ tối ưu hóa quy trình sản xuất và chế biến, mà còn đảm bảo đầu ra ổn định, mang lại lợi ích lâu dài cho cả nông dân và ngành cà phê Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 30/12/2024: Giảm liền 2 tuần cuối năm 2024 (Ảnh: Internet)

Giá cà phê thế giới hôm nay 30/12

Tại sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 kết thúc tuần qua đạt 4,953 USD/tấn, giảm 1% (49 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng giảm xuống còn 4,884 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng giảm 0,7% (2,35 US cent/pound) so với tuần trước, đứng ở mức 322,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 giảm 0,5% (1,7 US cent/pound), đạt 317,6 US cent/pound.

Theo ghi nhận của Báo Đắk Nông, niên vụ cà phê 2024 toàn tỉnh có khoảng 143,000ha, trong đó cho thu hoạch 131,000ha, sản lượng ước đạt hơn 343,000 tấn. Mặc dù sản lượng có giảm nhẹ cục bộ ở một số vùng do hạn hán, nhưng vụ cà phê năm nay vẫn đem lại thắng lợi lớn cho Đắk Nông.

Năm 2024, giá cà phê liên tục tăng cao, có thời điểm vượt trên 130,000 đồng/kg. Giá cà phê tăng cao và duy trì ổn định trên 100,000 đồng/kg đã giúp người dân yên tâm đầu tư vào cây cà phê một cách bài bản hơn.