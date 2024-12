Giá vàng chiều nay (20-12): Giảm sâu

Giá vàng hôm nay (20-12), vàng trong nước đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu. Mức giảm cao nhất là 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Vàng nhẫn neo ở mức cao.

Theo ghi nhận vào chiều nay (20-12), giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 81,6 triệu đồng/lượng mua vào, 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 81,8 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 81,6 triệu đồng/lượng mua vào, 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,8 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào, 83,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 83,55 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua).

Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (20-12) đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu vàng. Mức giảm cao nhất là 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều nay (20-12) đứng ở mức 2.597,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.611,6 USD/ounce.

Nhận định về Xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, những bất ổn trong hoạt động của chính phủ Mỹ có khả năng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới ghi nhận đà phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng. Trước đó, kim loại quý đã giảm hơn 2% sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi có các tín hiệu cho thấy số lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025 sẽ bị giảm bớt vì lạm phát dai dẳng vẫn là mối lo ngại lớn. Lập trường cứng rắn của Fed đã làm lu mờ đi triển vọng của vàng.

VIỆT VƯƠNG