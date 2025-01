Giá vàng hôm nay 9/1/2025: Vọt tăng dựng đứng

Giá vàng hôm nay 9/1/2025 tăng mạnh tại thị trường trong nước. Cả vàng miếng SJC và nhẫn trơn đều cán mốc 86 triệu đồng/lượng (bán ra), đồng loạt tăng 500.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới tăng cao bất chấp đồng USD mạnh.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/1/2025

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay tiếp tục được các thương hiệu lớn điều chỉnh tăng mạnh.

Mở cửa phiên, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,5-85,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối phiên hôm qua.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 đầu giờ sáng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 84,8-86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 84.500.000 + 500.000 85.800.000 + 500.000 Doji 84.800.000 + 300.000 86.000.000 + 300.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 9/1

Trong phiên sáng ngày 9/1, giá vàng 9999 của SJC ghi nhận mức tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, đưa giá lên ngưỡng 84,5-86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lúc 8h31, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá niêm yết vàng 9999. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng cập nhật giá vàng 9999 lúc 8h39 với mức giá cụ thể như trên.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng Tăng/giảm SJC TP.HCM 84.500.000 + 500.000 86.000.000 + 500.000 Doji Hà Nội 84.500.000 + 500.000 86.000.000 + 500.000 Doji TP.HCM 84.500.000 + 500.000 86.000.000 + 500.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 9/1

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 9/1 ở mức 24.338 đồng/USD, tăng thêm 8 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay được niêm yết phổ biến ở mức 25.164 đồng/USD (mua vào) và 25.554 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng hôm nay 9/1/2025 leo thang, vàng SJC và nhẫn vọt tăng nửa triệu đồng (Ảnh: Sưu tầm)

Giá vàng thế giới hôm nay 9/1/2025

Lúc 8h35 sáng 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 2.659 USD/ounce, tăng nhẹ 1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York được ghi nhận ở mức 2.677 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới đạt hơn 82,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tối 8/1, vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở mức 2.658 USD/ounce, tăng 28,8% (595 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Trong khi đó, vàng giao tháng 2/2025 đạt 2.667 USD/ounce. Giá vàng quy đổi theo tỷ giá ngân hàng vào cuối ngày 8/1 đạt 82,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump kêu gọi cắt giảm lãi suất Mỹ, trong khi Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh mua vàng. Tuy nhiên, vàng chịu áp lực từ USD mạnh lên, khi chỉ số DXY tăng từ 108,15 điểm lên 109,24 điểm. Báo cáo của ISM cũng cho thấy giá cả trong ngành dịch vụ Mỹ tăng nhanh, với chỉ số giá tăng từ 58,2 điểm lên 64,4 điểm trong tháng 12. Điều này khiến Fed phải thận trọng hơn trong chu kỳ giảm lãi suất.

Chốt phiên 8/1, vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 84-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 84-85,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tròn trơn 9999 của Doji đạt 84,5-85,7 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 100.000-300.000 đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn hiện duy trì mức giá cao hơn vàng miếng SJC.

Dự báo giá vàng

Mặc dù USD mạnh và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng, giá vàng thế giới được dự đoán sẽ còn tăng do sức ép giảm lãi suất tại Mỹ. Trong khi đó, bất ổn tài chính toàn cầu và sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán và tiền số, với Bitcoin lùi xa mốc 100.000 USD, đang hỗ trợ vàng hút dòng tiền.

Dự báo, vàng sẽ tiếp tục giữ vị thế là kênh trú ẩn an toàn trong ngắn hạn, đặc biệt khi nhà đầu tư chờ đợi biên bản họp FOMC để tìm manh mối về lãi suất và chính sách.