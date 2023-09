Ca sĩ mặt nạ mùa 2 không thoát được lời nguyền

Chương trình “Ca sĩ mặt nạ” đến hiện tại chưa thể bùng nổ như mùa một bởi nhiều hạn chế. Ca sĩ thực lực khó đoán vẫn bị loại, người kém nổi lộ diện không để lại gợn sóng…

Là chương trình thực tế ca nhạc nơi các ca sĩ mặc bộ mascot giấu danh tính, chương trình có bản quyền tại nhiều quốc gia và nhận được sự quan tâm nhất định của khán giả Việt.

Trong mùa một, Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer) trở thành show âm nhạc nổi bật bậc nhất năm 2022 với gần 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, 16 tập phát sóng đều giữ Top YouTube Trending. Mỗi sân khấu trình diễn đều trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Những ca sĩ lộ mặt ít nhiều tạo được tiếng vang, liên tiếp nhận show, điển hình như Tí Nâu Thùy Chi, O Sen Ngọc Mai, Lady Mây Myra Trần, Miêu quý tộc Hà Nhi…

Sang mùa 2, Ca sĩ mặt nạ đã đi đến tập thứ 5 với màn lộ mặt của mascot Cừu Bông – ca sĩ Khởi My, nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng. Chung số phận với những tập trước ở mùa 2, chương trình không lọt vào top trending, công chúng không mấy rầm rộ bàn luận dù Khởi My được kỳ vọng mang lại hiệu ứng như Lương Bích Hữu mùa trước.

Đến thời điểm này, mùa hai vẫn hoàn toàn thất thế trước sự bùng nổ của mùa một. Nhiều ý kiến cho rằng Ca sĩ mặt nạ không thoát khỏi “lời nguyền mùa đầu” khi rating thụt giảm, các màn trình diễn không để lại dư âm.

Những lý do khiến “Ca sĩ mặt nạ” mùa hai kém hấp dẫn

Theo thông báo từ đầu, chương trình có sự thay đổi lớn trong mùa hai về luật chơi. Nếu mùa đầu, 15 nghệ sĩ hóa thân trong mascot giữ kín danh tính tuyệt đối cho đến khi bị loại, mùa 2 tăng lên số lượng 20 mascot, ứng với 20 ca sĩ và sẽ lộ diện ngay từ vòng đầu thay vì vòng 2 như mùa một.

Mỗi tập có bốn phần tranh tài, khán giả bình chọn và lựa ra hai cá nhân có số điểm thấp nhất đối đầu bằng tiết mục song ca. Kết quả cuối cùng, người nhận điểm thấp hơn bị loại và lộ mặt nạ ngay tại trường quay.

Thay vì để tất cả mascot cùng diễn ở vòng một, Ca sĩ mặt nạ mùa hai đan xen sân khấu diễn vào những bảng đấu cũ. Khán giả nhận xét việc làm này gây mất cân bằng tổng thể, quá ưu ái cho các mascot mới gây khó hiểu cho người xem. Những tưởng sẽ tạo được kịch tính, chương trình khiến khán giả khó hiểu và tụt hứng, chưa kịp thưởng thức, đoán định mascot, người chơi đã bị loại và lộ mặt nhạt nhòa.

Đã qua 5 tập, mùa hai không mang đến những màn biểu diễn kết hợp đỉnh cao. Đây là điểm tạo hiệu ứng tốt cho chương trình nhưng có vẻ nhà sản xuất đã không làm tốt. “Khán giả chỉ cần lướt mạng xã hội hoặc xem tin tức để biết mascot lộ diện là ai, hay nói cách khác là xem cho có vì đã lỡ theo dõi” – khán giả bình luận.

Đặt sân khấu kết hợp trong mùa hai, màn so kè giữa Madame Vịt và Chuột Cherry, Khỉ Hồng và Kỳ Lân Lãng Tử rõ ràng lép vế so với những phần trình diễn “viral” ở mùa 1, có thể kể đến Tí Nâu và Tí Bros diễn Cho con được thay cha, Phượng Hoàng Lửa và Tiểu Phượng Hoàng trình bày Em không là duy nhất - Có ai thương em như anh, Chạm khẽ tim anh một chút thôi - Trót yêu do O Sen, O Súng diễn…

Với một số khán giả, họ chỉ ấn tượng với Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc và Hippo Happy bởi ba mascot này tạo được dấu ấn riêng. Cách chọn bài cũng là yếu tố quan trọng khiến người xem hào hứng, mùa 2 chưa làm tốt ở điểm này.

“Vấn đề là ở cách chọn bài bị một màu, quá nhiều bản ballad trong cùng cặp đấu và thiếu đi các màu sắc như pop, ballad hay R&B. Tất nhiên nếu bất chấp từng phần trình diễn thì vẫn hay, cảm xúc nhưng về tổng thể, đối với một show giải trí lại khá trầm. Cần lắm những hiện tượng như Bên trên tầng lầu của Báo Mắt Biếc hay một loạt hit mới như Lady Mây” – người xem ý kiến.

Lý do thứ ba, thời gian phát sóng gây khúc mắc. Kịch bản chương trình bị chê dài dòng, lê thê, thậm chí phát sinh thêm tập lộ diện vào tối thứ tư hàng tuần. “Đây không phải khung giờ vàng cho game show, đa số tập trung vào cuối tuần, không ai rảnh rỗi đợi đến thứ 4 để xem mỗi màn lộ mặt” – tài khoản chê bai cách tăng thời lượng phát sóng của Ca sĩ mặt nạ mùa hai vô tình khiến phần lộ diện của các mascot dần nhạt nhòa.

Ca sĩ thực lực khó đoán vẫn bị loại, người kém nổi lộ diện không để lại gợn sóng

Lột mặt nạ ở tập 2, Trương Thảo Nhi và Phạm Đình Thái Ngân là trường hợp mascot đôi đầu tiên trong hai mùa Ca sĩ mặt nạ nhưng bị loại sớm. Họ hóa thân thành cặp cá ngựa màu xanh dương và màu cam, cố tình gây nhiễu thông tin bằng lối bẻ giọng khi giao tiếp và trò đùa hoán đổi giới tính.

Khoảnh khắc mascot mở ra, khuôn mặt Phạm Đình Thái Ngân buồn rượi. Ca sĩ sinh năm 1993 nói anh buồn, tiếc nuối và không can tâm khi chưa kịp làm gì đã phải ra về. Anh tính toán đường hướng thế nào, bẻ giọng ra sao khi vào vòng trong nhưng không thể thực hiện được.

“Tôi chỉ mất 1 giây để đồng ý. Dẫu vậy, tôi chưa kịp che giấu thân phận hay giọng hát đã bị lộ. Tôi tin rằng nếu được đi sâu hơn nữa chắc chắn sẽ khiến mọi người không thể đoán ra bên trong chiếc mặt nạ đó là ai. Nhưng biết làm sao được, luật chơi là thế, mình phải chấp nhận thôi” – nam ca sĩ tiếc nuối cho biết.

Nam ca sĩ thừa nhận không nghĩ sẽ bị dừng chân sớm: “Nếu biết trước mình bị loại sớm như vậy, tôi sẽ quậy ngay từ vòng đầu. Tôi có khả năng làm điều đó”.

Ở tập 4, Bạch Khổng Tước lộ diện là Hoàng Mỹ An - là kiện tướng dancesport trước khi lấn sân sang âm nhạc. Mỹ An có chút tiếc nuối khi rời cuộc chơi sớm nhưng vui vì có thêm trải nghiệm trên con đường nghệ thuật. Cô cho biết cơ hội tham gia Ca sĩ mặt nạ và đứng trên sân khấu trình diễn cũng là bước đệm để sắp tới về Việt Nam hoạt động. Tuy thế, lượng tương tác và sự quan tâm của khán giả dành cho Bạch Khổng Tước khá khiêm tốn, một số nói Hoàng Mỹ An lộ diện nhưng chẳng để lại ấn tượng gì.

Trường hợp khiến nhiều người tiếc nuối là ca sĩ Khánh Linh lột mặt nạ Madam Vịt. Giọng ca Cô tấm ngày nay được số đông khán giả dành lời khen, nghệ sĩ thực lực, thâm niên, hát hay, khó đoán nhưng bị loại sớm từ tập 3. Người hâm mộ cho rằng Khánh Linh xứng đáng đi đường dài với chương trình. Màn lộ mặt, ca sĩ gây bất ngờ khi hát live bản hit Anh cứ đi đi. Không ít người nhận xét nữ ca sĩ sẽ tạo cơn sốt nếu như tiếp tục đi tiếp ở vòng trong với bản cover ca khúc của Hari Won.

Mascot Cú Tây Bắc được xem là giọng ca “khủng” của mùa hai, Trấn Thành thốt lên: “Việt Nam hát như vậy có mấy người”. Trên các diễn đàn âm nhạc trên mạng xã hội, danh ca Hương Lan, Ý Lan, ca sĩ Anh Thơ, Ánh Tuyết là những cái tên được đưa ra. Sở hữu giọng ca thực lực là vậy nhưng âm nhạc của Cú Tây Bắc bị cho là khá khó tiếp cận, không phù hợp với đại chúng, vì vậy không mang lại hiệu ứng bùng nổ như Phượng Hoàng Lửa của diva Hà Trần mùa một.

Với mùa một, Ca sĩ mặt nạ là món ăn hoàn toàn mới, trong khi mùa hai, chương trình phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Rap Việt, Vietnam Idol… Tuy thế không thể đổi lỗi đây là lý do khiến chương trình giảm nhiệt, vấn đề vẫn nằm ở chất lượng có đủ sức thỏa mãn nhu cầu của khán giả hay không.

Chương trình vẫn đang có những giọng hát nội lực, phần trình diễn phù hợp với một bộ phận khán giả nhưng chưa đủ độ lan tỏa. Nhiều người hy vọng Ca sĩ mặt nạ mùa hai sẽ có thay đổi nhất định ở giai đoạn sau để chương trình trở nên thực sự bùng nổ và hấp dẫn, ít nhất không đi vào “lời nguyền mùa đầu” của các show giải trí tại Việt Nam.