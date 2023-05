Hà Nam: Bé gái 5 tuổi tử vong nghi do sặc cơm ở cơ sở mầm non

Ngay khi xảy ra vụ, bé gái 5 tuổi đã được đưa đi cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.

Sáng ngày 27/5, báo Lao Động dẫn thông tin do Thượng tá Phạm Đồng Điện -Trưởng Công an huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin một bé gái 5 tuổi đang theo học ở cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương (tại thôn 2, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) tử vong sau giờ cơm.

Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.T.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào hồi 10h ngày 26/5. Nạn nhân là bé B.N.C (quê ở Quảng Ninh), cháu bé bị tăng động bẩm sinh ở độ nặng. Trước đó, bé được bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để chăm sóc.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng phối hợp để làm rõ sự việc. Theo trưởng Công an huyện Lý Nhân, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu là do bé C. bị sặc cơm trong thời điểm ăn cơm tại trường. Ngay sau đó bé được đưa sang trung tâm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Báo Dân Trí đưa tin, cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, thẩm quyền cấp phép và quản lý thuộc cấp thị trấn, Phòng GD&ĐT huyện chỉ hướng dẫn về mặt chuyên môn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Phía gia đình cháu bé cũng phối hợp rất tích cực với cơ sở mầm non, cơ quan chức năng giải quyết sự việc.

Phương Uyên (T/h)