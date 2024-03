Hà Nội biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đạt được thành tựu quan trọng. Năm 2023, Thành phố đã tổ chức hơn 2.200 sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao;... An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hà Nội đã hoàn thành trước 01 năm về xây dựng nông thôn mới (18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới). Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng kĩ thuật và phát triển đô thị được quan tâm; nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình quan trọng đã được khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác. An ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực.