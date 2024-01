Hà Nội đứng đầu danh sách 'Điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới'

Hà Nội đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng 'Điểm đến ẩm thực năm 2024' do người dùng TripAdvisor bầu chọn.

Travelers' Choice Best of the Best là giải thưởng uy tín thường niên được trao dựa trên đánh giá và ý kiến từ cộng đồng khách du lịch trong thời gian 12 tháng. Ở hạng mục Điểm đến ẩm thực tốt nhất, thủ đô Hà Nội được vinh danh ở thứ tự cao nhất. Xếp sau Hà Nội là thủ đô Rome của (Italy), Crete (Hy Lạp), Cusco (Peru). Thành phố Phuket của Thái Lan xếp thứ 10, Chiangmai xếp thứ 17 và Kyoto của Nhật Bản xếp thứ 22.

Ẩm thực Hà Nội được cho là yếu tố kéo khách đến thủ đô.

Năm qua, các món ăn ở Hà Nội được khách du lịch ưa thích và chấm điểm cao. Một số địa chỉ ăn uống hàng đầu ở Hà Nội được người dùng TripAdvisor gợi ý gồm có bún chả Hương Liên, cà phê Giảng, chả cá Thăng Long, kem Tràng Tiền, phở Lý Quốc Sư, bún bò Nam bộ Bạch Phương, bánh mì 25. Đây đều là những quán ăn nổi tiếng với không chỉ người dân địa phương còn với khách trong nước và quốc tế.

Năm 2023, lần đầu tiên cẩm nang Michelin Guide đến Việt Nam và công bố danh sách gồm 103 nhà hàng được đề xuất: Michelin Selected (70 nhà hàng), nhà hàng giá cả phải chăng Bib Gourmand (29 nhà hàng) và 4 nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam được gắn một sao Michelin là Hibana by Koki, Tầm Vị, Gia Restaurant (Hà Nội) và Anăn Saigon ở TP HCM.

Có tới ba nhà hàng ở Hà Nội nhận được vinh dự này, cho thấy sự phát triển của ẩm thực thủ đô. Sau khi Michelin Guide đến Hà Nội, các món ăn Hà thành được biết tới nhiều hơn. Nhiều hàng quán chứng kiến sự tăng vọt lượng khách mỗi ngày như quán phở gà Nguyệt trên phố Phủ Doãn, mỗi ngày bán 800 bát.

Phở gà Nguyệt nhiều lần được Michelin Guide ca ngợi. Ảnh:Michelin Guide

Sở Du lịch Hà Nội cho biết năm 2023, thủ đô Hà Nội chứng kiến bước nhảy vọt đáng kể trong lĩnh vực du lịch, với việc đón nhận 24 triệu du khách, tăng 27% so với năm 2022 (tăng 9,1% so với kế hoạch, tương đương 83% kết quả năm 2019). Việc quảng bá ẩm thực được xem là một trong những yếu tố kéo khách đến thủ đô ngày càng đông.

Cũng trong bảng xếp hạng Best of the Best Awards của TripAdvisor do du khách bầu chọn, Hà Nội xếp thứ 4 trong Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2023. Hội An đứng thứ 10, Bali đứng thứ hai, Bangkok xếp thứ 15 và Phuket ở vị trí thứ 8. Ngoài ra, Hội An cũng đứng thứ hai trong danh sách điểm đến trăng mật lý tưởng, chỉ sau Bali (Indonesia).

TripAdvisor có trụ sở tại Mỹ, là trang web du lịch lớn nhất thế giới với hơn 60 triệu thành viên và hơn 170 triệu đánh giá và ý kiến về khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch. Travelers' Choice Best of the Best được xem là một trong những giải thưởng du lịch uy tín nhất thế giới do du khách bầu chọn.