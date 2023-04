Hà Nội: Người đàn ông say thuốc lào khi đang câu cá, ngã xuống hồ tử vong

Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 14/4, một người đàn ông bị ngã xuống Hồ Đầm Chuối. Sau đó mọi người xung quanh hô hoán và nhảy xuống cứu nhưng không cứu được.

Đến 11h18, cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận này nhận được tin báo của Công an phường Khương Đình có người đuối nước tại Hồ Đầm Chuối (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), sau đó đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 11h40, đơn vị đã đưa được nạn nhân lên bờ trong tình trạng đã tử vong. Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH bàn giao nạn nhân cho Công an phường Khương Đình.

Theo Công luận, nạn nhân được xác định tên là Trần Đình T. (sinh năm 1965, trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo nhân chứng, nạn nhân đang câu cá đã hút thuốc lào, trong quá trình hút đã bị say và ngã xuống Hồ Đầm Chuối dẫn đến đuối nước tử vong.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thuốc lào thuộc họ cây thuốc lá, hàm lượng nicotin rất cao, tác hại tương tự như thuốc lá. Khi hút thuốc, cơ thể hít vào hơn 4 triệu hợp chất độc hại, trong đó hơn 40 hợp chất gây ung thư.

Lạm dụng thuốc lào dẫn đến cảm giác say thuốc, mất thăng bằng, sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh rất dễ tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi.

VnExpress dẫn lời bác sĩ khuyến cáo hút thuốc lá hay thuốc lào đều ảnh hưởng đến sức khỏe, không nên sử dụng. Trường hợp xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời.