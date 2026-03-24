Hai cô gái hẹn hò từ cấp 2, cưới sau 15 năm yêu nhau gây sốt

09:54 24/03/2026
Khả Ngân và Kim Duyên bên nhau 15 năm trước khi về chung nhà. Chuyện tình cùng đám cưới ngọt ngào của cặp đôi được nhiều người chú ý.
Ngân và Duyên về chung nhà sau 15 năm yêu nhau.

Mới đây, đám cưới của cặp đôi Khả Ngân (sinh năm 1998) và Kim Duyên (sinh năm 1996, cùng sống tại TP.HCM) bất ngờ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Cô dâu được nhận xét xinh xắn, đáng yêu, trong khi người bạn đời gây ấn tượng bởi vẻ đẹp phi giới tính.

Những khoảnh khắc cả hai trao nhau cử chỉ ngọt ngào trong ngày trọng đại nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm.

Ít ai biết cặp đôi đã có 15 năm bên nhau, bắt đầu từ khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Tôi và Duyên quen nhau từ năm 2011. Duyên là người chủ động bày tỏ tình cảm trước", Ngân chia sẻ với Trí Thức - Znews.

Đám cưới của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của cả 2 bên gia đình.

Trải qua quãng thời gian dài gắn bó, cả hai không tránh khỏi những thay đổi và thử thách, nhưng luôn chọn cách đồng hành cùng nhau.

“Quen lâu thì trong khoảng thời gian đó có rất nhiều điều thay đổi, nhưng tôi không xem đó là sóng gió hay trở ngại, mà là những điều phải trải qua để trở thành phiên bản của hiện tại”, Ngân Tâm sự.

Nói về người bạn đời, Ngân cho biết Duyên là người hài hước, thông minh và mang nét cuốn hút riêng.

Ngân được Duyên cầu hôn vào đúng ngày kỷ niệm 14 năm yêu nhau.

Khi quyết định tiến tới hôn nhân, cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Thậm chí, gia đình còn bí mật phối hợp để Duyên tạo bất ngờ cầu hôn Ngân. Sự ủng hộ của gia đình hai bên khiến cặp đôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc.

Đám cưới được chuẩn bị từ thời điểm Duyên cầu hôn, đúng dịp kỷ niệm 14 năm yêu nhau của cả hai. Sau một năm, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

"Nhận được lời chúc từ mọi người, tôi cảm thấy rất vui. Mong tất cả các cô gái trên thế giới đều hạnh phúc theo cách riêng của họ", Ngân trải lòng.

