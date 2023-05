Hành trình đến ngôi vị 'ông hoàng' TikTok của anh công nhân da đen bị sa thải

Từ một công nhân bị sa thải, cuộc đời của anh Khaby Lame đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày xuất hiện trên TikTok.

"Anh da đen" Khaby Lame là ai?

Cái tên Khaby Lame hay còn được gọi với biệt anh "anh da đen chúa hề" có lẽ là trường hợp nhận được nhiều sự yêu thích của cư dân mạng nhờ những video phản ứng lại với các mẹo vặt kỳ lạ.

Đặc biệt, dù hiếm khi "cất lời" trong các video của mình nhưng những sản phẩm được Khaby Lame đăng tải vẫn sở hữu hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Khaby Lame nổi tiếng nhờ gương mặt hài hước.

Dần dần, những video ngắn của anh nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội mặc dù chứa nội dung vô cùng đơn giản: ghi lại phản ứng của anh trước những mẹo vặt vô dụng thậm chí ngớ ngẩn, vô lý đang lan truyền trên mạng lúc bấy giờ.

Biểu cảm "bất lực" cùng cách giải quyết vấn đề đơn giản mà ai cũng biết khiến Lame ngày càng được săn đón.

Biểu cảm và cử chỉ "thương hiệu" của Khaby Lame.

Từ một chàng trai tập tành làm TikTok như vô vàn người trẻ khác, Khaby Lame trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu với lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Tháng 8/2021, "hiện tượng mạng" này cán mốc 100 triệu người theo dõi trong sự ngỡ ngàng và ghen tị của nhiều TikToker khác.

"Tôi đam mê giải trí và thích làm cho mọi người cười ngay từ khi còn nhỏ. Tôi cảm ơn nền tảng này đã mang đến cho tôi một sân khấu tầm cỡ để chia sẻ niềm đam mê của mình với phần còn lại của thế giới", ngôi sao TikTok chia sẻ.

Khaby Lame cho biết nguồn cảm hứng cho các video của mình đến từ sitcom The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith, Eddie Murphy, Omar Sy và phim hoạt hình. Cùng với đó, cây hài 10X thường lướt mạng xã hội ít nhất 3 tiếng mỗi ngày để tìm kiếm ý tưởng quay video. Không chỉ nổi đình đám trên TikTok, Lame còn là ngôi sao lớn trên Instagram với hơn 78 triệu người theo dõi.

Kể từ đó, tài khoản thuộc sở hữu Khaby Lame dần trở thành một trong số những tài khoản nổi tiếng nhất của TikTok toàn cầu. Số người theo dõi kênh của anh ngày càng tăng mạnh và đạt ngưỡng 100 triệu người theo dõi chỉ tính trên nền tảng TikTok đến thời điểm năm 2021.

Ngay sau khi trở thành gương mặt nổi tiếng đối với người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới, Khaby Lame đã ngay lập tức nhận được vô số các lời mời hợp tác đến từ các doanh nghiệp, hợp đồng quảng cáo.

Anh chàng công nhân thất nghiệp ngày nào đã có cuộc sống hoàn toàn mới sau khi nổi tiếng.

Thậm chí, độ nổi tiếng của anh còn khiến chính CEO Facebook Mark Zuckerberg phải "thả like" vào một bài đăng trên Instagram. Việc là một fan cứng của CLB Juventus cũng giúp Khaby có cơ hội gặp gỡ huyền thoại Alessandro Del Piero - chân sút kỳ cựu của Juventus cũng như ĐTQG Ý.

"Anh da đen" hiện ra sao?

Hiện tại, sau 3 năm kể từ ngày trở nên nổi tiếng, Khaby Lame cho thấy anh không chỉ là chàng trai bình thường, nổi tiếng nhờ "ăn may" mà liên tục khẳng định sự sáng tạo của bản thân với các video hài hước nhưng không hề nhàm chán.

Khaby Lame vẫn chăm chỉ sản xuất video.

Không chỉ dừng ở con số 100 triệu, giờ đây số người theo dõi Khaby Lame đã chạm ngưỡng 157.8 triệu, giúp chàng trai 23 tuổi này trở thành người được theo dõi nhiều nhất trên TikTok, vượt xa cả những ngôi sao hạng A trên thế giới.

Khaby Lame tại Lễ trao giải Oscars.

Ngoài ra, anh chàng cũng gây choáng khi liên tục gặp gỡ những ngôi sao hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bóng đá, bóng rổ. Thậm chí, anh còn được vinh danh trong danh sách Forbes Under 30, mời làm thành viên ban giám khảo hạng mục #TikTokShortFilm của Liên hoan phim Cannes vào năm 2022 và tham dự lễ trao giải Oscars vào ngày 12/03/2023...

Mới đây, chàng trai này cũng đã vinh dự được mời vào ghế giám khảo chương trình Italia's Got Talent (Tìm kiếm Tài năng nước Ý).

Dù đã trở nên vô cùng nổi tiếng cũng như được cho là sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ nhiều hợp đồng quảng cáo nhưng Khaby Lame giờ đây vẫn chăm chỉ sản xuất các video hài hước trên TikTok để phục vụ người hâm mộ của mình.

Với nét ngây ngô, ngố tàu nhưng cũng không kém phần xéo sắc điển hình trong loạt video, anh vẫn là một trong những nhân vật được người dùng mạng vô cùng yêu quý.

Anh chàng xuất hiện trong danh sách Under 30 của Forbes và nhận được hợp đồng quảng cáo với thương hiệu thời trang Hugo Boss

"Tôi luôn cố gắng để tiếp tục được bận rộn và làm việc để tiến đến những bước tiếp theo. Tôi không bao giờ ngồi yên hay chịu nhàn rỗi. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ", chàng trai trẻ chia sẻ.

Lame bày tỏ tham vọng: "Ước mơ của tôi là đến Mỹ để diễn xuất, đóng phim. Tôi muốn trở thành một diễn viên và được quay một bộ phim với thần tượng của mình - Will Smith. Sau đó, biết đâu được, mục tiêu thậm chí có thể là giành một giải Oscar".