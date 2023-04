Kẻ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng muốn... chứng minh năng lực tài chính!

Lê Phú Cao khai nhận mình cướp ngân hàng để lấy tiền chứng minh năng lực tài chính, làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Ngày 24-4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự lễ khen thưởng Công an TP Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Báo cáo tại buổi lễ, thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho hay đây là lần đầu tiên công an TP Đà Nẵng huy động tổng lực các lực lượng phòng chống tội phạm từ xã phường đến quận, huyện và các phòng chức năng cùng vào cuộc điều tra.

Lê Phú Cao bị bắt sau khoảng 36 giờ gây án

Thông tin vụ án được báo cáo về Cục Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chỉ đạo xuyên suốt và cử cán bộ vào trực tiếp tham gia điều tra.

Đặc biệt là sự phối hợp của công an 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế rà soát hơn 3.000 phương tiện xe máy có nhận dạng tương tự. Riêng Công an TP Đà Nẵng đã rà soát hơn 1.000 phương tiện trên địa bàn.

Về động cơ gây án, thượng tá Hải cho biết bản thân đối tượng Lê Phú Cao có trình độ về công nghệ thông tin. Đối tượng có trình độ Đại học. "Đối tượng nghiện game. Bản thân muốn đi xuất khẩu lao động. Để chứng minh năng lực tài chính phải có tiền nên đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng" - thượng tá Hải nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Ban chuyên án, Công an TP Đà Nẵng đã có thành tích nhanh chóng truy vết và bắt giữ đối tượng.

Theo ông Quảng, vụ việc xảy ra có tác động rất lớn về mặt tư tưởng dư luận và thu hút lượng lớn phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra và các lực lượng liên quan đã làm rõ, bắt giữ đối tượng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khen thưởng các lực lượng Công an thành phố vì thành tích phá án

Ông Quảng cũng biểu dương và cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế.

Đồng thời, qua vụ án, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu tất cả các chi nhánh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.

Như đã thông tin, đêm 21-4, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Lê Phú Cao là nghi phạm vụ dùng súng giả và roi điện để cướp ngân hàng với số tiền hơn 600 triệu đồng, gây xôn xao dư luận.

Theo thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, sau khi gây án, đối tượng chạy qua cầu Thuận Phước rồi qua đường Dương Lâm (quận Sơn Trà) cởi bỏ quần áo, vứt súng giả, roi điện rồi di chuyển đến một trung tâm thương mại để cất xe máy.

Sau đó, đối tượng đón taxi vào sân bay Đà Nẵng hòng cắt dấu theo dõi. Từ đây, đối tượng mới bắt grab về lại phường Hòa Minh. Ngày 21-4, đối tượng cắt tóc, thay quần áo và đi taxi đến Vincom, lấy xe máy về nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng công an tổng lực rà soát các đối tượng có đặc điểm và phương tiện tương tự, chốt chặn các cửa ngõ thành phố, phối hợp với công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, đặc biệt là 3 huyện giáp ranh là Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) và Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Nam).

Đồng thời, Công an TP cũng ngay lập tức báo cáo về Bộ Công an để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra, phá án. Đến hơn 9 giờ ngày 21-4, công an đã làm rõ đặc điểm nhận dạng và bắt giữ đối tượng vào tối cùng ngày.

HẢI ĐỊNH