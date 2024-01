Sáng 18/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã dự lễ khánh thành công trình: Trụ sở tuần tra và Trạm sách Khu dân cư số 1, tại 113 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và quận cắt băng khánh thành Trụ sở tuần tra và Trạm sách Khu dân cư số 1

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ phường Ngọc Khánh, lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Ba Đình, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Trụ sở tuần tra và Trạm sách Khu dân cư số 1, phường Ngọc Khánh

Địa bàn dân cư số 1, phường Ngọc Khánh có 380 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu, chạy dọc theo tuyến đường Bưởi và một phần nhỏ của đường Đào Tấn. Đây là địa bàn không có trường, không chợ, không cơ quan xí nghiệp với một nhà sinh hoạt cộng đồng nhỏ hẹp nằm tại cuối ngõ cụt và trụ sở tuần tra có diện tích 4m2. Do đó, việc tổ chức các hoạt động Văn hóa- Xã hội tại địa bàn dân cư gặp nhiều khó khăn.

Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền và sự ủng hộ của Đảng viên Chi bộ, hội viên và các hộ kinh doanh trên địa bàn, Trụ sở Tuần tra và Trạm sách đã hoàn thành. Trạm sách với nhiều thể loại sách phong phú về đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, sách về pháp luật, sách thiếu nhi…

Các đại biểu thăm quan Trạm sách Khu dân cư số 1

Phường Ngọc Khánh được hình thành từ hai làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh và các khu tập thể cơ quan được xây dựng từ những năm 1970 -1980. Phường có diện tích gần 1,1km2; dân số hơn 21.000 nhân khẩu; trên 5.000 hộ gia đình chia thành 13 địa bàn dân cư với 19 tổ dân phố. Trên địa bàn phường có Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Voi phục và Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố - Đình Ngọc Khánh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương và Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thăm quan Trụ sở tuần tra phường Ngọc Khánh

Năm 2023, có 4793/5089 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” và 19/19 tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”. Trong những năm qua, MTTQ phường triển khai nhiều mô hình sáng tạo như: "Địa bàn dân cư chung tay, đoàn kết tạo sức mạnh vượt qua đại dịch Covid 19" ; “Bảng tin, bồn cây” tại số 67 Đào Tấn, ngõ 477 phố Kim Mã; Công trình sáng kiến sáng tạo khu thể thao ngoài trời tại địa bàn dân cư số 3,…. Năm 2023 mô hình đoàn kết sáng tạo gắn với mô hình “dân vận khéo” về công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường (hàng tháng luân phiên tặng ít nhất 7 gia đình mỗi gia đình 1 triệu và 15 gia đình mỗi gia đình 10 kg gạo) vinh dự được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen.

Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận được: 452,6 triệu đồng. Từ nguồn quỹ thu được đã hỗ trợ nhiều gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, các gia đình mới thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống với tổng số tiền hàng chục triệu đồng mỗi năm. Phối hợp hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà với số tiền trích từ quỹ Vì người nghèo của Phường và xã hội hóa hơn 200 triệu đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

MTTQ cùng các tổ chức thành viên và lực lượng công an phối hợp tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cụ thể hóa bằng các chuyên đề “Vận động, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia cùng lực lượng Công an trong phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết các hành vi khiếu kiện, tập trung đông người gây rối làm mất an ninh trật tự trên địa bàn phường”, mô hình “Vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường”; “Vận động toàn dân tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân” mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 5 năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phường Ngọc Khánh đã tổ chức 11 hội nghị đối thoại, tiếp nhận 76 ý kiến kiến nghị, phối hợp với chính quyền giải quyết theo quy định; Ban Thanh tra Nhân dân đã tham gia giám sát 87 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 127 công trình, dự án trên địa bàn phường.

Vương Vân