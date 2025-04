La Home - Điểm sáng đầu tư bất động sản Long An năm 2025

LA Home Long An là khu đô thị vệ tinh hiện đại quy mô 101,4 ha tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Prodezi Long An với tổng vốn đầu tư lên đến 2.935,9 tỷ đồng, dự án hứa hẹn trở thành thành phố vệ tinh lớn nhất cửa ngõ Tây Nam TP.HCM. Với vị trí chiến lược, chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển, LA Home mang đến cơ hội an cư lý tưởng và tiềm năng đầu tư sinh lời vượt trội.

Quy hoạch tổng thể dự án La Home LA Home được quy hoạch bài bản thành 6 phân khu chính: La Sol, River Park, Garden Court Residence, Grand View, La Riviera và La Vanda. Mỗi phân khu đều sở hữu thiết kế độc đáo và hệ thống tiện ích riêng biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân. Tổng số sản phẩm của dự án lên đến 3.750 đơn vị, bao gồm nhà phố liền kề, shophouse thương mại và biệt thự view kênh đẳng cấp. Đặc biệt, phân khu LA Sol với 375 sản phẩm đã được mở bán đầu tiên trong quý 1/2025, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và người mua ở thực. Các căn nhà phố tại đây có diện tích đa dạng từ 100-200m², thiết kế hiện đại với không gian sống rộng rãi, thông thoáng và mức giá hợp lý từ 3,2 tỷ đồng/căn. Hệ thống tiện ích đẳng cấp tại LA Home Điểm nổi bật của LA Home chính là hệ thống tiện ích đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc và Giải trí của cư dân. Dự án sở hữu công viên trung tâm rộng lớn với diện tích lên đến 5ha, nơi cư dân có thể tận hưởng không gian xanh mát và tham gia các hoạt động ngoài trời. Hệ thống 7 kênh thiên nhiên chạy dọc dự án không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn mang đến không khí trong lành và điều hòa nhiệt độ tự nhiên. Bên cạnh đó, LA Home còn có khu Thể thao đa năng với sân tennis, sân Bóng đá mini, bể bơi ngoài trời và phòng tập gym hiện đại. La Home sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp Trung tâm thương mại quy mô lớn tại dự án cung cấp đầy đủ các dịch vụ mua sắm, ẩm thực và giải trí. Clubhouse sang trọng là nơi lý tưởng để cư dân tổ chức các sự kiện, gặp gỡ và giao lưu. Đặc biệt, dự án còn có trung tâm y tế chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe cho cư dân. Với mật độ xây dựng chỉ 31%, LA Home dành phần lớn diện tích cho không gian xanh và các tiện ích công cộng, mang đến môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Đây là điểm cộng lớn trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng sống và sức khỏe. Vị trí chiến lược và kết nối giao thông thuận tiện LA Home sở hữu vị trí đắc địa tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nằm trên trục đường huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển đến trung tâm TP.HCM thông qua Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Dự án còn nằm gần các tuyến giao thông quan trọng như đường Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến Metro số 3A trong tương lai. Đặc biệt, với quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, khu vực Bến Lức sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Vị trí chiến lược là yếu tố giúp La Home phát triển Ngoài ra, LA Home còn nằm gần các khu công nghiệp lớn như KCN Bến Lức, KCN Tân Đức, KCN Xuyên Á, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm và phát triển kinh doanh của cư dân. Các tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, siêu thị cũng chỉ cách dự án vài phút di chuyển, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Long An Thị trường bất động sản Long An đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong năm 2025. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và giáp ranh TP.HCM, Long An được xem là cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Trong 5 năm qua, Long An đã thu hút hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trung bình 9,5%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước. Đặc biệt, với chiến lược phát triển công nghiệp và đô thị hóa mạnh mẽ, Long An đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản. Theo quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Long An, huyện Bến Lức sẽ được nâng cấp lên thành phố vào năm 2030. Điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giá trị bất động sản trong khu vực, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, được quy hoạch bài bản như LA Home. Ngoài ra, làn sóng di cư từ TP.HCM ra các tỉnh lân cận ngày càng gia tăng do áp lực về giá nhà đất và mật độ dân cư tại thành phố. Long An, với vị trí giáp ranh TP.HCM, hạ tầng giao thông phát triển và giá bất động sản còn ở mức hợp lý, đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân muốn tìm kiếm không gian sống thoáng đãng với chi phí phải chăng. Lợi thế đầu tư tại LA Home Đầu tư vào LA Home mang đến nhiều lợi thế vượt trội so với các dự án khác trong khu vực. Trước hết, dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Prodezi Long An, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và đã thành công với nhiều dự án lớn tại các tỉnh phía Nam. Pháp lý dự án minh bạch, đầy đủ với 1/500 đã được phê duyệt, sổ đỏ từng nền và tiến độ xây dựng đảm bảo là những yếu tố quan trọng tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Dự án dự kiến bàn giao vào Quý 3/2026, mở ra cơ hội sở hữu không gian sống lý tưởng tại cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn. Về giá bán, LA Home có mức giá khởi điểm từ 3,2 tỷ đồng/căn, thấp hơn 30-40% so với các dự án tương đương tại TP.HCM. Với tốc độ tăng giá bất động sản trung bình 15-20%/năm tại khu vực này, LA Home hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư trong 3-5 năm tới. Đặc biệt, chính sách bán hàng linh hoạt với nhiều ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu 8% cho khách hàng thanh toán sớm và cam kết mua lại với lợi nhuận tối thiểu 15% sau 2 năm đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. THÔNG TIN DỰ ÁN LA HOME: Vị trí: Lương Hòa, Bến Lức, Long An

Website: www.khudothilahome.com

Hotline: 093 777 1222

Email: [email protected]