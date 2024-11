Lốc xoáy làm tốc mái 36 căn nhà trong đêm

Lốc xoáy quét qua thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm tốc mái 36 ngôi nhà. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng giúp người dân sửa chữa nhà cửa.

Ngày 13/11, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, cho biết đoàn thanh niên, dân quân của xã đang hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà hư hỏng do lốc xoáy.

Lốc xoáy xảy ra vào khoảng 19h ngày 12/11. Gió lốc làm 36 ngôi nhà của người dân xã Phổ Thuận bị tốc mái. Trong đó, một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, những ngôi nhà khác bị thiệt hại 50-70% diện tích mái.

Lốc xoáy trong đêm gây tốc mái 36 căn nhà của người dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyên Khoa).

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên ngói rơi làm hư hỏng một số vật dụng trong nhà của người dân.

"Lốc xoáy xảy ra trong đêm, lúc này lại có mưa lớn nên việc sơ tán của người dân gặp khó khăn. Sáng nay, xã đã huy động đoàn viên, dân quân hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà", ông Minh cho biết.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 11/11 đến 15h ngày 12/11 phổ biến 20-100 mm.

Đoàn viên, dân quân hỗ trợ người dân sửa mái nhà (Ảnh: Nguyên Khoa).

Lượng mưa tại một số khu vực thuộc thị xã Đức Phổ ở mức rất cao, như Phổ Phong 120mm, Phổ Nhơn 151mm, Trà Câu 155mm.

Nhiều ngày qua, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cảnh báo người dân cần đề phòng khả năng xảy ra sét và gió giật mạnh; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, thấp.