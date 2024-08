Mất huy chương Olympic vì thừa 100 gram, VĐV Ấn Độ giải nghệ

Nữ đô vật Vinesh Phogat bất ngờ tuyên bố giải nghệ chưa đầy một ngày sau khi bị loại đáng tiếc tại Olympic Paris 2024.

Vinesh Phogat viết trên mạng Xã hội X ngày 8/8: “Mẹ ơi, đấu vật đã thắng, con đã thua. Giấc mơ của mẹ và lòng dũng cảm của con đều đã tan vỡ. Con không còn sức lực nữa. Tạm biệt đấu vật 2001-2024. Con sẽ mãi biết ơn mẹ”.

Trước đó, Phogat dự kiến đối đầu với Sarah Hildebrandt của Mỹ trong trận tranh HCV môn đấu vật tự do hạng cân 50kg vào ngày 7/8. Cô đứng trước cơ hội lịch sử khi trở thành đô vật Ấn Độ đầu tiên giành HCV Olympic. Tuy nhiên, trong sáng cùng ngày, Phogat được ban tổ chức thông báo bị loại do thừa 100gram so với tiêu chuẩn.

Phogat tuyên bố giải nghệ.

Phogat đã sốc nặng sau quyết định không được trao huy chương nào của ban tổ chức. VĐV 29 tuổi ngất xỉu tại chỗ vì mất nước và nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Theo truyền thông Ấn Độ, Phogat đã kháng cáo việc bị loại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và đề nghị chia sẻ HCB với với đô vật Cuba Yusneylis Guzman Lopez - người đã thay thế cô và để thua VĐV Mỹ Sarah Hildebrandt trong trận chung kết.

Phogot giải nghệ để lại sự tiếc nuối đối với thể thao Ấn Độ. Cô nhận được sự động viên của đông đảo người hâm mộ, lãnh đạo quê nhà cũng như nhiều VĐV khác, tất cả đều gọi cô là niềm tự hào của Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự ủng hộ đối với Phogat: "Vinesh, bạn là nhà vô địch trong số những nhà vô địch. Bạn là niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho Ấn Độ. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ bạn”, thủ tướng Ấn Độ viết trên X sau khi chứng kiến Phogot bị loại đáng tiếc.

Đồng hương của Phogat, VĐV Bajrang Punia bày tỏ: “Vinesh, bạn không thua. Đối với chúng tôi, bạn sẽ luôn là người chiến thắng, là niềm tự hào của Ấn Độ”.

Phogat bị loại vì thừa 100gram so với tiêu chuẩn hạng cân 50kg.

Phogat đã có một hành trình giành vé vào chung kết Olympic 2024 đầy ấn tượng. Cô đánh bại nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 - nữ đô vật Yui Susaki của Nhật Bản ở vòng mở màn. Sau đó, Phogat đã vượt qua cựu vô địch châu Âu Oksana Livach của Ukraine ở tứ kết và đương kim vô địch Pan American Games Yusneylis Guzman của Cuba ở bán kết.

Phogat sinh năm 1994, từng đoạt HCV ở Asiad 2018. Tại Olympic 2016, 2021 cô lọt đến vòng tứ kết. Những năm gần đây, Phogat chủ yếu thi đấu ở hạng 53kg, nhưng đã ép cân để xuống thi đấu hạng 50kg tại Olympic Paris 2024.