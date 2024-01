Mặt trận Thành phố gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tiêu biểu dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 17/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo người dân tộc thiểu số nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Năm 2023, Thành phố triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, về cơ bản, Thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.

Năm 2023, Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lựa chọn, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức nhiều hoạt động mới; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Chương trình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp Thành phố với chuỗi các sự kiện kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, ý chí, quyết tâm giữ gìn, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, đạt được những kết quả đó là sự tiếp nối truyền thống của hệ thống Mặt trận các cấp và nhân dân Thủ đô. Trong đó, có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, bằng tình yêu Hà Nội của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu. Các cụ, các vị đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, có nhiều đóng góp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Nhấn mạnh năm 2024, Thành phố phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. Do đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, cùng chung tay, góp sức vào việc chăm lo, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động...

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các cụ, các vị tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, các tín đồ tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan trên địa bàn Thành phố; tham gia chăm lo an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

