Mazda 2 có mấy phiên bản? So sánh xe Mazda 2 và Honda City

Mazda 2 có mấy phiên bản? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mẫu sedan hạng B được ưa chuộng của thương hiệu nổi tiếng Mazda.

Giá lăn bánh Mazda 2 thế hệ mới nhất hiện dao động khoảng từ 460 triệu đồng cho đến 693 triệu đồng tuỳ theo từng phiên bản và quy định của tỉnh, thành phố.

Giá lăn bánh Honda City thế hệ mới nhất hiện dao động khoảng từ 590 triệu đồng cho đến 668 triệu đồng tuỳ theo từng phiên bản và quy định của tỉnh, thành phố.

Mazda 2 có mấy phiên bản

Mazda 2 có mấy phiên bản là băn khoăn của khá nhiều người khi tìm hiểu mẫu xe này. Mazda 2 thế hệ mới hiện mang đến cho khách hàng Việt 7 phiên bản để người tiêu dùng thoải mái lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu:

Mazda 2 1.5L AT (sedan)

Mazda 2 1.5L Deluxe (sedan)

Mazda 2 1.5L Luxury (sedan)

Mazda 2 1.5L Premium (sedan)

Mazda 2 Sport 1.5L Deluxe (hatchback)

Mazda 2 Sport 1.5L Luxury (hatchback)

Mazda 2 Sport 1.5L Premium (hatchback)

Mazda 2 có 7 phiên bản bao gồm cả hai biến thể sedan và Sport

So sánh Mazda 2 và Honda City

Kích thước

Mazda 2 mới có kích thước tổng thể dài 4.320mm x rộng 1.695mm x cao 1.470mm. Chiều dài cơ sở của xe 2.570mm và khoảng sáng gầm đạt 143mm.

Honda City mới sở hữu kích thước tổng thể dài 4.440mm x rộng 1.694mm x cao 1.477mm. Chiều dài cơ sở của xe 2.600mm và khoảng sáng gầm đạt 135mm.

Như vậy, xét về Mazda 2 thua thiệt hơn đối thủ về kích thước tổng thể nhưng lại chiếm ưu thế hơn về khoảng sáng gầm xe. Điều này giúp chiếc xe nhà Mazda thuận lợi hơn khi di chuyển trong các thành phố lớn, đặc biệt là leo lề hay lội nước.

Ngoại thất

Mazda 2 thế hệ mới sở hữu ngoại hình đẹp mắt và nổi bật nhờ ngôn ngữ thiết kế nổi tiếng Kodo của thương hiệu Mazda. Mẫu xe này sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn lớn và hệ thống đèn pha công nghệ LED hiện đại mở rộng sang hai bên. Đánh giá chung Mazda 2 có vẻ đẹp thời trang, trẻ trung bậc nhất trong phân khúc hạng B.

So với Mazda 2, Honda City sử dụng ngôn ngữ thiết kế Exciting H Design nên cho vẻ đẹp tính năng động và thể thao. Đầu nổi bật với thiết kế hình đôi cánh Solid Wings mạ crôm to bản sáng bóng. Xe có các đường gân dập nổi càng to thêm sự khỏe khoắn hơn.

Nội thất

So sánh Mazda 2 và Honda City mới về nội thất cho thấy mẫu xe nhà Honda có kích thước tổng thể lớn hơn nên không gian nội thất rộng rãi hơn.

Khoang lái: Mazda 2 hướng đến người dùng với bảng tablo kiểu dáng đơn giản, thanh lịch còn bảng taplo của Honda City lại mang phong cách thể thao. Cả hai mẫu xe đều trang bị vô-lăng được bọc da, kiểu ba chấu kết hợp nút bấm tiện ích và chìa khóa thông minh.

Tiện nghi, công nghệ giải trí: Mazda 2 và Honda City không có sự chênh lệch nhiều, trang bị tiện nghi đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng. Màn hình trung tâm giải trí có kèm kết nối AM/FM, CD/MP3, cổng USB,... Tuy nhiên, Honda City được trang bị đến 8 loa, còn Mazda 2 chỉ 6 loa âm thanh. Ngoài ra hai xe cũng có chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động và điều hòa tự động.

Hệ thống ghế ngồi: Hệ thống ghế ngồi của Mazda 2 mới chiếm ưu thế hơn khi được bọc da kết hợp chỉ khâu đỏ tạo điểm nhấn. Trong khi đó, ghế ngồi trên Honda City dùng chất liệu bọc nỉ. Ghế lái của Mazda 2 cho phép chỉnh 6 hướng còn lại Honda City là 4 hướng.

Khoang hành lý: Honda City nổi trội hơn so với Mazda 2 với dung tích khoang chứa đồ lên tới 536 lít, còn Mazda 2 sedan là 440 lít. Cả hai mẫu xe đều cho phép gập hàng ghế sau để tăng thêm diện tích để đồ.

Mazda 2 sở hữu khoang nội thất thiết kế đẹp và tiện nghi đủ dùng

Động cơ, vận hành

So sánh Mazda 2 và Honda City về động cơ vận hành cho thấy không có nhiều sự chênh lệch, cụ thể:

Mazda 2 phiên bản 1.5AT Luxury sử dụng động cơ Xăng SkyActiv loại 4 xylanh thẳng hàng cho công suất ttis đa 109 tối mã lực đi kèm mô-men xoắn cực đại 141 Nm . Xe sử dụng hộp số tự động loại 6 cấp.

Honda City phiên bản L 1.5 CVT sử dụng động cơ SOHCi-VTEC loại 4 xylanh thẳng hàng cho công suất 118 mã lực đi kèm mô-men xoắn cực đại 145Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT kết hợp công nghệ Earth Dreams Technology.

Trang bị an toàn

Mazda 2 và Honda City mới cùng được trang bị hệ thống an toàn tốt nhất trong phân khúc với nhiều chức năng hiện đại. Tuy nhiên, Honda City nổi trội hơn nhờ có thêm hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bù lại, Mazda 2 lại sở hữu công nghệ khóa cửa tự động khi xe đang chạy giúp đảm bảo an toàn hơn trong trường hợp có trẻ nhỏ.

Trên đây, chúng ta vừa tìm hiểu về Mazda 2 có mấy phiên bản. Có thể thấy Mazda 2 là mẫu xe phù hợp với khách hàng yêu thích dòng xe đẹp, trang bị đủ dùng và giá bán phải chăng.

