Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục duy trì rét về đêm và sáng sớm, trưa và chiều trời hửng nắng. Đặc biệt, ở các vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ giảm sâu hơn, có nơi xuất hiện rét đậm, rét hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, sáng 19/3, Hà Nội và nhiều khu vực khác ở miền Bắc trời rét, có mưa nhỏ rải rác. Đến trưa và chiều, mây dần tan, trời hửng nắng, tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ sẽ có nơi rét đậm, rét hại trong những ngày tới. Dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động từ 13-16 độ C, trong khi khu vực vùng núi cao có thể giảm xuống dưới 10 độ C.

Trạng thái rét về đêm, hửng nắng ban ngày sẽ còn duy trì đến ngày 24/3. Sau đó, miền Bắc có thể quay trở lại với nồm ẩm, trong khi khu vực Tây Bắc có khả năng xuất hiện nắng nóng từ ngày 25/3.

Ngoài ra, theo dự báo, bước sang tháng 4, không khí lạnh sẽ suy yếu cả về cường độ và tần suất, nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gia tăng. Người dân cần lưu ý để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Miền Bắc những ngày tới đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời hửng nắng (Ảnh: Sưu tầm)

Thời tiết ngày 19/3 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.