Minh Hằng bất ngờ tung ảnh riêng tư với ông xã hơn 10 tuổi

Hình ảnh đời thường của hai vợ chồng Minh Hằng thu hút sự chú ý.

Mới đây, trên Story Facebook cá nhân, Minh Hằng gây chú ý khi tung ảnh riêng tư cùng ông xã Quốc Bảo. Trong không gian phòng ngủ, nữ ca sĩ khoe mặt mộc căng mịn, có biểu cảm hài hước. Có thể thấy, doanh nhân Quốc Bảo nằm cạnh vợ nhưng không hề biết bị chụp lén.

Điều gây chú ý là chồng Minh Hằng đeo băng đô thỏ trên đầu. Giọng ca “Một vòng trái đất” dí dỏm chú thích: “Tôi nói ổng điệu mà không ai tin”. Trước đó, sao nữ từng chia sẻ, ông xã còn điệu đà hơn cả mình trong khoản làm đẹp và chăm sóc bản thân. Dân mạng suy đoán, có thể anh đang đắp mặt nạ hoặc mới bôi kem dưỡng nên phải đeo băng đô để tóc gọn gàng.

Khoảnh khắc riêng tư của vợ chồng Minh Hằng khiến người hâm mộ thích thú

Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo tổ chức đám cưới vào tháng 6/2022. Người đẹp 8X cho hay “một nửa” của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, lại rất chiều chuộng vợ. Anh thường xuyên đồng hành cùng nữ ca sĩ tham gia các sự kiện, những buổi cô khám sức khỏe trong giai đoạn thai kỳ.

Ông xã hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn đứng tên hai doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và chồng đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Kể từ lúc mang thai con đầu lòng, Minh Hằng ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Cô thực hiện series podcast ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu làm mẹ. Mỗi khoảnh khắc của Minh Hằng đều có doanh nhân Quốc Bảo bên cạnh. Trong tập vlog mới nhất, cô lần đầu thổ lộ rằng hai vợ chồng đã cãi nhau khi tính tuổi thai nhi.

Ông xã đại gia luôn đồng hành với Minh Hằng

“Tôi và chồng gây lộn rất nhiều tại chúng tôi nhớ ngày đưa phôi vào cơ thể. Chúng tôi tính tuổi thai từ ngày đưa phôi vào. Khi đi siêu âm, bác sĩ nói tôi đã mang thai được 5 tuần hay 6 tuần gì đấy. Nhưng chồng tôi cãi với tôi: Không đúng, tôi đã ghi chú lại ngày đưa phôi thai vào, con của mình chưa được như vậy đâu. Không phải, bà tính sai rồi”, Minh Hằng kể lại. Cách xưng hô của vợ chồng giọng ca 8X khiến dân mạng bày tỏ sự thích thú.

Diễn viên “Bẫy ngọt ngào” tiết lộ thêm, ở tuần thứ 5 của thai kì, cô không có dấu hiệu nghén như nhiều phụ nữ đang mang bầu. Vợ doanh nhân Quốc Bảo cho biết bản thân chỉ thèm ăn một vài món trước nay chưa từng ăn chứ không vật vã, nôn hay mệt mỏi nhiều.

Hiện tại, cô nhận được sự tư vấn từ các bác sĩ cũng như các chuyên gia về sức khỏe để có thể đảm bảo cho việc chăm sóc cơ thể khi mang thai, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý.

Thúy Vi