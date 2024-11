Năm bộ óc kiệt xuất sẽ tới Việt Nam vào tháng 12

Tuần lễ Khoa học Công nghệ và lễ trao giải VinFuture 2024 diễn ra từ ngày 4 đến 7/12 tại Hà Nội. Chuỗi sự kiện tầm vóc quốc tế, hội tụ nhiều tên tuổi kiệt xuất trong các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học vật liệu, khoa học sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững… sẽ mang tới nhiều thông tin, góc nhìn mới về tương lai thế giới.

Tại toạ đàm “Triển khai AI trong thực tiễn” (ngày 4/12) sẽ có sự góp mặt của diễn giả đặc biệt - một trong những “cha đẻ” của AI - GS Yann LeCun. Ông hiện là Phó chủ tịch và Giám đốc Khoa học AI tại Meta, đồng thời là giáo sư tại Đại học New York, Mỹ.

GS Yann LeCun (Ảnh: The New York Academy of Sciences)