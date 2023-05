Nam ca sĩ bị chỉ trích vì hút thuốc, chửi thề trên sóng trực tiếp

Nam ca sĩ gây sốc khi hút thuốc và chửi thề ngay trên sóng livestream.

Ngày 8/5, nam ca sĩ C.A.P (trưởng nhóm nhạc Hàn Quốc Teen Top) có buổi livestream trên kênh YouTube cá nhân. Anh đã dành thời gian vẽ tranh và nói chuyện với người hâm mộ.

C.A.P hút thuốc trên sóng livestream.

Trong lúc phát sóng trực tiếp, nam ca sĩ liên tục hút thuốc nên nhiều fan lên tiếng. Điều này khiến nam idol bức xúc, thậm chí chửi thề: “Có người bảo tôi đừng hút thuốc trên livestream nữa. Nhưng mọi người biết điều khó chịu nhất là gì không? Đó là mấy đứa thường ngày chả bao giờ xem nhưng vì tin Teen Top sắp trở lại nên ồ ạt kéo đến đây rồi dạy bảo tôi đừng có làm thế này thế nọ. Tôi ghét nhất mấy kiểu đó đấy”.

C.A.P vẫn tiếp tục hút thuốc và chửi thề dù bị nhiều người hâm mộ chỉ trích.

Chưa dừng lại ở đó, C.A.P còn tiết lộ ý định không tham gia vào lần comeback (trở lại) sắp tới của Teen Top. “Chuyện này có thể hơi sốc nhưng tôi đang nghĩ đến việc rút khỏi lần comeback tới vì dù gì tháng 7 cũng hết hợp đồng rồi”.

Buổi livestream tiếp tục sau đó và C.A.P vẫn hút thuốc, chửi thề khi giao lưu. Nhiều người bức xúc vì thái độ thiếu tôn trọng khán giả của nam xa sĩ. "Làm ơn hãy nhớ mình là một người nổi tiếng. Anh ta hành xử như kẻ chẳng ra gì. Chửi thề và hút thuốc trước mặt fan hâm mộ của mình ư? Thật không thể chấp nhận được" - một khán giả viết. Trước đó, C.A.P từng chia sẻ đã cố gắng cai thuốc lá nhưng không thành.

C.A.P không tham gia lần comeback sắp tới của Teen Top.

Phía công ty chủ quản TOP Media khẳng định màn comeback của Teen Top không bị hoãn. “Chúng tôi sẽ xác nhận lại về việc gia hạn hợp đồng đối với các thành viên trong thời gian sớm nhất”, vị đại diện cho hay.

Trước đó, Teen Top thông báo màn trình diễn với đội hình đầy đủ vào tháng 7 tới nhằm kỷ niệm 13 năm ra mắt. Thời gian gần đây, nhóm nhạc bất ngờ nổi tiếng trở lại sau khi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ How do you play? Nhiều bản hit đã “lội ngược dòng” trên các bảng xếp hạng.

Teen Top nổi tiếng trở lại sau khi tham gia How do you play?

Teen Top ra mắt vào năm 2010 với 6 thành viên. Sau khi một người rời đi, nhóm hoạt động với 5 thành viên nhưng không duy trì được độ “hot” như trước. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc từng nổi đình đám với những ca khúc như Rocking, Missing, I’m gonna crazy,…